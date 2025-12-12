獨缺韓國瑜！賴總統邀三院院長國政茶敘 政院、考試院長應允出席

賴清德總統預定在下周一邀請行政院、立法院及考試院長於總統府進行國政茶敘，立法院長韓國瑜已婉拒出席。考試院長周弘憲則會出席，考試院表示，盼能尋求更大的院際合作空間。

為因應財劃法、年改停砍案等修法，總統府發言人郭雅慧今天表示，賴總統預定下周一上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。不過，韓國瑜稍早已表達不克出席，對此郭雅慧說，府方感到意外與不解。

考試院表示，賴總統邀請茶敘討論重大國政議題，促進院際溝通對話，考試院周弘憲院長表示由衷感謝，也將會出席，盼能尋求更大的院際合作空間。

【中央社／台北12日電】

總統賴清德預定15日邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲到總統府進行國政茶會。行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲皆表示將出席，且盼能促進院際溝通。

賴總統預定15日上午10時30分，邀請卓榮泰、周弘憲，以及韓國瑜在總統府進行國政茶敘。據了解，賴總統是感受到國人對於財劃法僵局、公務員退撫基金相關的年改法案、總預算至今4個月未審等諸多議題感到憂心，因此盼透過行政院、立法院、考試院院際協調會商，增加溝通、促進合作。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，卓榮泰由衷感謝賴總統以全民福祉為優先，促進院際溝通，以守護國家民主憲政制度並健全國家財政發展，將會出席國政茶會，期盼能夠透過憲政機關的交流對話，誠摯尋求共同合作的空間與機會，讓國家在憲政架構下能夠穩健向前。

考試院也透過媒體群組說明，周弘憲非常感謝賴總統邀請茶敘討論重大國政議題，促進院際溝通對話，當天將會出席，盼尋求更大的院際合作空間。