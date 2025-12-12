獨缺韓國瑜！賴總統邀三院院長國政茶敘 政院、考試院長應允出席

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
考試院長周弘憲。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
考試院長周弘憲。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

賴清德總統預定在下周一邀請行政院立法院考試院長於總統府進行國政茶敘，立法院長韓國瑜已婉拒出席。考試院長周弘憲則會出席，考試院表示，盼能尋求更大的院際合作空間。

為因應財劃法、年改停砍案等修法，總統府發言人郭雅慧今天表示，賴總統預定下周一上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。不過，韓國瑜稍早已表達不克出席，對此郭雅慧說，府方感到意外與不解。

考試院表示，賴總統邀請茶敘討論重大國政議題，促進院際溝通對話，考試院周弘憲院長表示由衷感謝，也將會出席，盼能尋求更大的院際合作空間。

【中央社／台北12日電】

總統賴清德預定15日邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲到總統府進行國政茶會。行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲皆表示將出席，且盼能促進院際溝通。

賴總統預定15日上午10時30分，邀請卓榮泰、周弘憲，以及韓國瑜在總統府進行國政茶敘。據了解，賴總統是感受到國人對於財劃法僵局、公務員退撫基金相關的年改法案、總預算至今4個月未審等諸多議題感到憂心，因此盼透過行政院、立法院、考試院院際協調會商，增加溝通、促進合作。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，卓榮泰由衷感謝賴總統以全民福祉為優先，促進院際溝通，以守護國家民主憲政制度並健全國家財政發展，將會出席國政茶會，期盼能夠透過憲政機關的交流對話，誠摯尋求共同合作的空間與機會，讓國家在憲政架構下能夠穩健向前。

考試院也透過媒體群組說明，周弘憲非常感謝賴總統邀請茶敘討論重大國政議題，促進院際溝通對話，當天將會出席，盼尋求更大的院際合作空間。

行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

