財劃法副署爭議延燒 民眾黨：民進黨向民主憲政宣戰

民進黨今天達成共識，對於財劃法是否副署或副署之後不執行，由行政部門決斷。民眾黨團抨擊，民進黨高層的共識就是向台灣的民主憲政宣戰，只憑一黨之私決定哪些法律要遵守。

身兼民進黨主席的總統賴清德今天邀黨籍立委便當會，達成共識為財劃法是否副署或副署之後不執行，由行政部門決斷。行政院表示，行政院長卓榮泰將會以合憲、合法的方式做最後決定。

民眾黨團晚間透過聲明指出，民進黨高層的共識，就是集體向台灣民主憲政與法治國原則宣戰，經立法院三讀通過的法律，行政院長根本無權以「不副署」否決，更不可能自行宣告可以不執行；若行政院可以憑一己之意、一黨之私決定哪些法律要遵守、哪些可以不執行，台灣就不配再自稱是民主國家。

民眾黨團指出，財政收支劃分法完成立法程序，行政院覆議遭立法院否決後，總統依法就必須公告施行，行政院也必須據此編列並撥付地方政府預算，這是憲法課予的明確義務，絕非政治選項。

民眾黨團抨擊，行政院長卓榮泰公然宣稱，因未受邀赴立法院報告，沒有必須執行的壓力，等同公開主張行政機關可以凌駕法律、選擇性執法，且不只財劃法，包含提高警消退休金、志願役加薪的修法，行政院都打算拒不執行，民進黨政府絲毫不尊重民主審議結果，只有話術和套路。

民眾黨團批評，賴總統競選時曾在政見會脫口說出「中華民國是災難」，事後辯稱是口誤，想講的是「中華民國憲法是災難」，如今才知道原來是假口誤真預言；賴總統打從心底不想遵守憲法，不尊重台灣民主體制與權力分立的憲法精神，而賴卓體制言必稱遵守憲法，卻只想吃憲法自助餐、製造憲政災難。

此外，前民眾黨主席柯文哲等人不服法院裁定言詞辯論5天內公開播送，因此提抗告，但高院今天裁定駁回柯文哲等人抗告確定。

對此，民眾黨透過聲明表達強烈遺憾與嚴正抗議，指司法體系上下交相賊，聯手閹割國會三讀通過的法庭直播，讓司法改革淪為一場徹頭徹尾的笑話；民眾黨團的司法院組織法草案已付委審查，將司法院會議相關規範提升至法律位階，並強化國會監督力道，且絕不接受這種欺騙社會、閹割法律的作法，更絕不容許司法一再淪為執政者恣意妄為的工具。