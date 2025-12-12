賴總統邀三院15日會商 立法院長韓國瑜不克出席

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統（左）、立法院院長韓國瑜（右）日前出席活動，兩人互動頻繁。聯合報系資料照
為因應當前包括財劃法、反年改等多項修法對於國家憲政民主與財政健全之挑戰，並促進行政、立法等部門對話，總統府發言人郭雅慧12日表示，賴清德總統預定在下周一（15日）上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。

郭雅慧說明，財政健全穩定是推動福國利民政策的基石；守護民主憲政是邁向永續台灣的路徑，鑒於當前朝野互動情勢，賴總統盼建構對話橋梁，誠摯邀約三院院長撥冗出席，以全民福祉為優先，坦誠交換意見，共同因應當前挑戰。

郭雅慧表示，對於立法院長韓國瑜稍早忽然表達不克出席一事，府方感到意外與不解。事實上，賴總統與總統府秘書長潘孟安日前面邀韓國瑜依照憲法進行院際協商，韓主動提議改為茶敘形式以利交換意見，賴總統隨即允諾並進行安排。

郭雅慧提及，府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓國瑜能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。

韓國瑜 總統府發言人 立法院

