立法三讀停砍公教年金 政院將透過合法合憲途徑確保退撫基金財務永續

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
有關立法院於12日三讀通過公教退撫修法，提前停止調降月退所得替代率，行政院發言人李慧芝表示，政府自107年推動年改以來，透過逐年調降月退所得替代率的方式，成功延緩公（教）退撫基金的破產年限，今天立法院不顧現職公教人員，倒行逆施、強度關山通過法案，過去7年的年改成果功虧一簣，還將導致全國納稅人填補財政缺口，政院對此表示高度遺憾，將全力捍衛年金制度，並且將透過合法及合憲的途徑，維持退撫制度並確保退撫基金財務永續。

李慧芝強調，政府非常重視公教人員的權益，不止持續提升現職公教人員的福利，也兼顧公教人員退休後的生活照顧；然而不論是陳水扁前總統或是馬英九前總統的精算，依據107年年金改革前的所得替代率，公（教）退撫基金120（119）年就會用完，退休人員將領不到退休所得；因此，蔡英文總統自107年開始推動年金改革，政府修法將年資30年公教人員的退休所得替代率從67.5%逐年調降至52.5%、將年資35年公教人員的退休所得替代率從75%逐年調降至60%，依然高於OECD國家平均50.7%的所得替代率。

李慧芝指出，以今（114）年平均月退休所得來看，教育人員（約14.萬人）月領約5.8萬元、公務人員（約17.9萬人）月領約5萬元，月退休所得約是現職公教人員七成多的月俸，也是勞保及勞退人員（約1047.9萬人）月退休所得2.5萬的兩倍，對於公教人員的退休經濟生活仍然有所保障，足以維持個人生活所需，這也是推動年金改革7年以來的重要階段性成果。

李慧芝表示，過去政府已挹注和撥補基金3,102億元，努力維持基金財務穩健，然而今日立法院三讀修正的《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文，將30年年資公教人員的所得替代率從現行的58.5%再調升回61.5%、35年年資從現行的66%再調升回69%，而現制之下退休人員月退休所得約為現職人員月俸的7成，在本次修法後將會重新提高到八成左右，顯然失去衡平，更大幅增加退撫基金的負擔，也讓退撫基金破產年限加速提前，讓年金改革成果前功盡棄。

李慧芝強調，行政院將全力捍衛「世世代代領得到，長長久久領到老」的年金制度，確保國家財政與人民退休權益，維持退撫制度並確保退撫基金財務永續，符合世代公平正義。

退休 年金改革 所得替代率

相關新聞

賴總統邀三院國政茶敘…韓國瑜表達「不克出席」 總統府：意外與不解

為因應當前包括財劃法、反年改等多項修法對於國家憲政民主與財政健全之挑戰，並促進行政、立法等部門對話，總統府發言人郭雅慧今...

接待賓客期間失去意識…駐印度副代表謝柏輝猝逝 享年52歲

駐印度副代表謝柏輝今天中午接待賓客期間突感不適，疑似失去意識，送醫急救後宣告不治，享年52歲。

立院三讀停砍公教年金案 賴總統：不能將年金破產後果交由全民承擔

立法院今天三讀停砍公教年金相關修法，賴清德總統在臉書表示，「年改絕對不能、也不該走回頭路。」他強調，絕對不能因為一次倉促...

停砍公教年金三讀 政院批「倒行逆施」：年改7年成果功虧一簣

立法院三讀通過公教退撫修法，提前停止調降月退所得替代率，行政院發言人李慧芝表示，立法院不顧現職公教人員，倒行逆施、強度關...

賴總統邀三院15日會商 立法院長韓國瑜不克出席

為因應當前包括財劃法、反年改等多項修法對於國家憲政民主與財政健全之挑戰，並促進行政、立法等部門對話，總統府發言人郭雅慧1...

駐印度副代表謝柏輝驟逝…午宴期間突抽搐急送醫 印度警方派員釐清

駐印度副代表謝柏輝今天中午在宴客期間，突然感到身體不適，開始抽搐。相關人員緊急對謝柏輝實施CPR，並將他送醫，醫院搶救後...

