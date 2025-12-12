賴總統15日邀三院院長國政茶會…韓國瑜被問是否出席 僅2字回應

總統賴清德預定15日邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲到總統府進行國政會商，但韓國瑜建議改以茶會形式，總統表示尊重，改以國政茶會進行。不過，韓國瑜對於記者詢問是否出席國政茶會，僅以「謝謝」回應。

賴總統預定在下週一（15日）上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。據了解，賴總統感受到國人對於財劃法僵局、公務員退撫基金相關的年改法案、總預算至今4個月未審等諸多議題感到憂心，盼邀請行政院、立法院、考試院進行院際協調會商，增加溝通以促進合作。

據指出，總統府秘書長潘孟安近期多次穿梭溝通，本週二（12月10日世界人權日）恰逢民主基金會公開活動時，總統與兼任民主基金會董事長韓國瑜同場，兩人深入交談後，韓國瑜建議改以茶會形式輕鬆為宜，賴總統也表達尊重其意見，並交由潘孟安協調形式後，送出公文進行正式邀請，盼促成會商。

韓國瑜今天晚間6時30分出席立法院耶誕福音傳愛晚會，在國民黨立委賴士葆陪同下進場，面對記者詢問是否出席總統邀約的國政茶會，他僅以「謝謝」回應。