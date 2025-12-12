賴總統指在野濫權法案擬不副署 羅智強批：貪腐、無能、獨裁到沒藥醫

賴清德總統今邀集所有民進黨立委在民進黨中央黨部開會，會中達成共識，針對立法院通過的財劃法，行政機關有憲法忠誠義務，包括不副署、副署但不執行，都是合憲手段。國民黨立法黨團書記長羅智強批，賴政府貪腐、無能、獨裁早已到沒藥醫的地步，要賴總統赴國會報告。

羅智強表示，賴清德總統上任以來，財劃修法推翻自己過去主張，非洲豬瘟找不到入侵台灣的破口，財劃修法、軍人加薪法案、警消提高所替代率法案國會完成三讀，政府卻毀憲亂政不執行，遇到天災要等到全民當起鏟子超人，政府才開始認真救災。

羅智強說，大法官會議、NCC、中選會都因賴總統、行政院長卓榮泰瀆職擺爛而陷入停擺，當大韓民國稱我國為中國(台灣)時，外交部卻束手無策，這個政府、內閣永遠有錯都是別人的錯，毫無反省能力，現在中華民國總統及行政院長恣意妄為，毀憲亂政才是政府最大的危機。

羅智強批評，請總統告訴國人，6600億元軍購遲遲未到貨，如何保證1.25兆元天價國防預算不會重蹈覆轍，有錢買天價的軍火，卻不肯多花一塊錢照顧奉獻國家一生軍公教的晚年生活。國營事業中油、台電、台糖、台水過去都是政府的金雞母，到賴總統手上卻變成政府無底洞的錢坑，如今又找完全没有火藥運輸專業的裝潢公司購買上億元軍火？

羅智強表示，敬告總統賴清德，赴立法院向代表2300萬民意的國會報告，是總統的憲政義務，不是權力。32比0的反大惡罷的結果，賴清德總統顯然沒有學到教訓，「請總統到立法院向全民說個清楚，講個明白，總統也是人民選出來的，同樣應該受到全民監督。」