公教年金三讀停砍 賴總統火速喊話：研議一切可能作為

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
賴清德總統。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

立法院會12日三讀停砍公教年金，法案通過約一小時後，賴清德總統火速發文，強調「年改絕對不能、也不該走回頭路」，並表示會做最大努力，研議一切可能作為。據了解，賴總統稍早於中午便當會中已達成共識，針對在野黨通過爭議或違憲法案，政院將一律採「不副署」因應。

賴總統於臉書發文表示，2013年，前總統馬英九曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車；其不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統。2016年，前總統蔡英文上任後，開始大力推動年金改革，歷經兩年多折衝與協調，終於為軍公教退撫基金，奠定一個世代不破產、延長基金壽命的基礎。

賴總統指出，2020年，中央政府總預算是22年來，首次達到平衡預算，並以此為基礎，積極發展國防、投資科技、推動建設、加強教育與社會福利，也帶動過去近幾年台灣的經濟發展成果。但是，立法院所通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民為這個修法，付出極其沉痛的代價。

他說明，依據銓敘部的計算，若依照在野黨的版本，退撫基金將提早3到4年破產。另外，因為擴大財政缺口，若要維持退撫基金，政府需再額外撥補數千億元，大大加重政府的負擔、最終也是要全民買單。而且，未來只會產生更多赤字，相信不是國人所能接受。

賴總統提到，今天他與民進黨51位立委舉辦便當會，感謝他們捍衛人民的權利。他重申，政黨政治本來就是要彼此競爭，但是國家只有一個，在野黨通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政穩健，更強烈傷害了全民公平的權利。

賴總統強調，公務員與教師是支撐台灣的中堅力量，他深刻理解許多公教朋友的感受，也很感謝公教朋友的體諒。

他表示，但是，財務永續是政府對所有世代、對全體國人、對整個國家的承諾，好幾年的討論與折衝、好幾百場的座談與會議，絕對不能因為一次倉促、又沒有經過財務試算的修法，而走上回頭路，更不能將年金破產的後果，交由全民來承擔。

賴總統說，他相信，全體國人都深切期待在野黨團，能夠透過合法的程序，再次審議這份法案。他重申，為了台灣的下一代，台灣一定要團結，政府也會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力。

年金改革 退撫基金 破產

