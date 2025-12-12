快訊

立院三讀停砍公教年金 人事總處：將以合法合憲手段維持世代正義

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文修正草案，行政院人事總處表示，立法院在社會沒有共識下修法，除了影響退撫制度公平性，更將造成由全體國民共同承擔的結果。記者林伯東／攝影
立法院會三讀修正通過停砍公務人員年金，提前停止退休所得替代率調降年度。行政院人事總處表示，立法院在社會沒有共識下修法，除了影響退撫制度公平性外，更將造成由全體國民共同承擔的結果。人事總處深感遺憾，將以合法合憲手段，使退撫制度合乎平等原則及世代正義。

人事總處表示，「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第37條、第38條及第67條條文修正案，有關停止調降退休所得替代率、退休所得直接依消費者物價指數累積正成長幅度調整等規定，未依法具體指明彌補資金的來源，不但大幅增加政府財政負擔，更衝擊退撫基金財務。

人事總處強調，若要避免基金提前破產，不論是提高現職人員提撥費率，或是轉嫁由全民稅收負擔，都將破壞退休撫卹制度的公平性，違反平等原則及世代正義，影響所有現職、退休公教人員及全體國民權益。

人事總處指出，政府對照顧退休公教人員權益，向來不遺餘力，例如對公教保險重整前的負債，從88年起就分年撥補全額負擔，迄今累計達5141億元，後續將完成720億元撥補。

人事總處表示，相比對勞保年金從109年開始撥補，累計至115年為5170億元，但因為參加勞保人數約1048萬人，遠超過參加公保的58萬人，所以政府對每一參加公保人撥補約100萬元，幾乎是對每一參加勞保人撥補約4萬9千元的20倍。

另外，勞退基金由於採個人帳戶制，政府完全沒有撥補，相對地，政府針對退撫基金已經挹注和撥補3102億元，確保退休及現職人員都可免於承擔基金提前用罄的風險。

人事總處估計，年金改革經過多年努力，將原本預計分別於120年和119年用完的公務員及教育人員退撫基金，可維持一個世代不用罄。

