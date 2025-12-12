財劃法是否副署？行政院：卓榮泰將以合憲、合法方式做決定

快訊

中央社／ 台北12日電
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
民進黨主席賴清德今天邀黨籍立委便當會，會中共識財劃法是否副署或副署之後不執行，由行政部門決斷。行政院表示，行政院長卓榮泰將會以合憲、合法的方式做最後決定。

兼任民進黨主席的賴總統中午邀請全體黨籍立委便當會，並邀請行政院秘書長張惇涵列席，歷時1小時30分。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤會後表示，會中共識，對於國民黨惡修的財政收支劃分法，在合憲前提下，是採不副署或副署之後不執行，將交由行政部門做最終決斷。

對於民進黨便當會共識，行政院發言人李慧芝回覆記者提問表示，張惇涵已向卓榮泰轉達會議內容，卓榮泰將會做出最後決定，以合憲、合法的方式處理，堅守憲政機關的責任。

行政院針對立法院11月14日三讀的財政收支劃分法提出覆議案，5日遭藍白否決。根據估算，財劃法最晚須於15日公告，行政院已表態不會執行違法且侵害行政院預算權的財劃法。此外，副署權是指依據憲法第37條，總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。

