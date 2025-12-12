中台灣治理平台首長會議登場 八縣市提32案促跨域合作
中台灣區域治理平台114年首長會議今天在嘉義市政府禮堂舉行，市長黃敏惠邀集中台灣8名縣市長齊聚，以「區域合作 感恩共好」為主題，回顧平台歷年來重要歷程與成果，並共同提出32案合作提案，強調「合作不是口號，而是行動」，至今累積提出232件合作提案。
嘉義市長黃敏惠邀集台中市長盧秀燕、新竹縣漲楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、彰化縣副縣長周傑齊聚，以「區域合作 感恩共好」為主題，回顧平台歷年成果，今年8縣市共同提出32案合作提案。
黃敏惠說，中台灣區域治理平台2014年成立，由台中市、彰化縣、南投縣及苗栗縣率先啟動跨域合作；2019年新竹縣、雲林縣及嘉義市加入，2023年再納入新竹市，跨縣市到跨局處整合，服務面積占全台3分之1、涵蓋逾710萬人口，是台灣最具指標性跨區域治理聯盟之一。
黃敏惠也說，平台成立至今累積提出232件合作提案，今年新增跨域合作提案32件，包括跨縣市合作15案、中央請求協助17案，今年面對美國關稅風暴，各縣市共同力求「安民心，顧民生」，提出編列特別預算與普發現金不排富等15項解方，也共同捍衛公平財政制度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言