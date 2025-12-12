綠統一挺政院啟動不副署 李彥秀：賴總統焦土對抗、宣示老大地位

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
因應立法院近期爭議法案，聽取立院黨團成員的意見，身兼民進黨主席的賴清德總統今天邀集51位民進黨籍立委在黨中央舉行便當會，中午時分黨籍立委陸續抵達中央黨部，約一個半小時後會議結束，民進黨團立院黨團幹事長鍾佳濱（左）、前任幹事長吳思瑤（右）出面接受媒體記者聯訪，闡述會議上的共識。記者許正宏／攝影
賴清德總統今邀所有民進黨立委在民進黨中央黨部開會，會中達成共識，藍白強行惡修的財劃法等，行政機關有憲法忠誠義務，包括不副署、副署但不執行，都是合憲手段，民進黨團支持賴清德、行政院卓榮泰商議後的最後決定。國民黨立委李彥秀說，賴清德在宣示自己的「老大」地位，也顯示民進黨將繼續進行全面「焦土對抗」。

李彥秀說，賴清德總統日前才在高層會議中表達對民進黨立院黨團領導、運作與態度消極的不滿，昨天卓榮泰又罕見缺席行政院會，黨內提名殺到刀刀見骨。「賴清德真的急了」，前天才邀黨內各派系要角開會，今天中午又與綠營立委進行便當會，「顯然，面對內外交迫的政治困局，行政院坐困愁城，立院黨團意志消沉，今天的便當會正式宣布賴清德將跳到第一線。」

李彥秀表示，「財劃法不論『不副署』或『副署但不執行』，民進黨團一致支持賴清德和卓榮泰的最後決定」的結論，並不讓人意外，這就是過去行政院處理「禁伐補償」、「退休警消所得替代率調高至80%」、「志願役加薪3萬元」等，帶頭違法、罔顧民主一貫的作法。

李彥秀指出，過去卓榮泰在第一線擋子彈，與在野黨進行戰狼式對抗，但顯然卓榮泰壓不住了。今天的便當會，宣示意義遠大於實質意義，賴清德除宣示「老大」的地位，整合府院黨紛雜的意見外，更宣示自己戰鬥到底的決心。

李彥秀提醒，在野黨當然也不能小覷，不論是「不副署」或是「副署不執行」都顯示民進黨將繼續進行全面「焦土對抗」，大罷免後，「大公投」恐怕才是民進黨口袋裡真正的版本，在野黨必須有更好的因應與準備。

