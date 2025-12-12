聽新聞
停砍公教年金三讀 經民連：反年改是職業歧視、世代剝削
立法院會今在國民黨立院黨團人數優勢下，停砍公教年今三讀闖關成功。台灣經濟民主連合表示，這是職業歧視、世代剝削，因年改大開倒車後造成的新財務缺口，依法政府不負撥補義務，也不應由納稅人負擔。
經民連表示，在勞工平均退休金2萬5000、老農年金8000、國民年金4000的給付水準下，維持公教人員超高所得替代率的退休年金，這是職業歧視，這是世代剝削，對於因停止年改、年改大開倒車後，造成的新財務缺口，依法政府不負撥補義務，也不應由納稅人負擔。
經民連指出，立法院本次通過的修正條文，將所得替代率逐年調降部分回溯至2023年底比例，等同於國民黨與民眾黨完全無視考試院、銓敘部、精算師等專業評估警告，甚至反其道而行，「這已不只是開年改倒車，是在高速公路上逆向狂飆。」
經民連表示，銓敘部針對草案中將所得替代率回溯倒退方案已提警告，若要維持原先基金使用年限目標，需撥補6970億至退撫基金，否則公務員退撫基金將提早八年，教育人員退撫基金將提早七年破產，而國民黨與民眾黨卻還是無視警告。
