停砍公教年金三讀 經民連：反年改是職業歧視、世代剝削

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院國民黨團推動反年改修法，相關法案下午於立法院會三讀闖關後，國民黨團立委拿著手牌合影。記者邱德祥／攝影
立法院國民黨團推動反年改修法，相關法案下午於立法院會三讀闖關後，國民黨團立委拿著手牌合影。記者邱德祥／攝影

立法院會今在國民黨立院黨團人數優勢下，停砍公教年今三讀闖關成功。台灣經濟民主連合表示，這是職業歧視、世代剝削，因年改大開倒車後造成的新財務缺口，依法政府不負撥補義務，也不應由納稅人負擔。

經民連表示，在勞工平均退休金2萬5000、老農年金8000、國民年金4000的給付水準下，維持公教人員超高所得替代率的退休年金，這是職業歧視，這是世代剝削，對於因停止年改、年改大開倒車後，造成的新財務缺口，依法政府不負撥補義務，也不應由納稅人負擔。

經民連指出，立法院本次通過的修正條文，將所得替代率逐年調降部分回溯至2023年底比例，等同於國民黨與民眾黨完全無視考試院、銓敘部、精算師等專業評估警告，甚至反其道而行，「這已不只是開年改倒車，是在高速公路上逆向狂飆。」

經民連表示，銓敘部針對草案中將所得替代率回溯倒退方案已提警告，若要維持原先基金使用年限目標，需撥補6970億至退撫基金，否則公務員退撫基金將提早八年，教育人員退撫基金將提早七年破產，而國民黨與民眾黨卻還是無視警告。

「公務人員退休資遣撫卹法」修正案三讀闖關成功，確認退休公務人員所得替代率逐年遞減喊卡，台灣經濟民主連合表示，這是職業歧視、世代剝削。圖／經民連提供
「公務人員退休資遣撫卹法」修正案三讀闖關成功，確認退休公務人員所得替代率逐年遞減喊卡，台灣經濟民主連合表示，這是職業歧視、世代剝削。圖／經民連提供

