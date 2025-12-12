聽新聞
藍白人數優勢！立院三讀「停砍公教年金」 回溯113年起不再逐年遞減
立法院今下午處理「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」等修正案，藍、白以人數優勢闖關三讀成功，退休公教人員所得替代率停止逐年遞減，自民國113年1月1日（西元2024年）停止適用附表三逐年下降所得替代率，當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，應依此調整或至少每4年檢討。
立法院下午處理停砍公教年金相關法案，民進黨團表達強烈反對，上演表決大戰。民進黨團不敵藍、白人數優勢，「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正案等兩案皆以全案包裹式表決，表決停砍退休公務人員年金法案時以同意票60票、不同意票48票通過；表決停砍退休教職員年金法案時，以同意票60票、不同意票50票通過。兩案均在藍、白兩黨人數優勢下，通過國民黨團版再修正動議。
根據國民黨團版再修正動議內容，從修正公布前或後退休生效者，⼀律以附表三所定的民國112年（西元2023年）1月1日至112年12月31日的退休所得替代率上限認定，不適用民國113年1月1⽇以後，逐年下降所得替代率的部分。
此外，因應近年通膨，退休公教人員所領⽉退休⾦，或遺族所領⽉撫卹⾦或遺屬年⾦給付⾦額，於中央主計機關發布CPI累計成長率達5%時，應依此成長率調整，或至少每4年應予檢討，適當調整。但成長率為零或負數時，不予調整。
