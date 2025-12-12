藍白人數優勢！立院三讀「停砍公教年金」 回溯113年起不再逐年遞減

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今天三讀通過公務人員退休資遺撫卹法第三十七條修正案以及公立學校教職員退休資遺撫卹法第三十七條修正案，國民黨團舉牌慶祝。記者邱德祥／攝影
立法院今天三讀通過公務人員退休資遺撫卹法第三十七條修正案以及公立學校教職員退休資遺撫卹法第三十七條修正案，國民黨團舉牌慶祝。記者邱德祥／攝影

立法院今下午處理「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」等修正案，藍、白以人數優勢闖關三讀成功，退休公教人員所得替代率停止逐年遞減，自民國113年1月1日（西元2024年）停止適用附表三逐年下降所得替代率，當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，應依此調整或至少每4年檢討。

立法院下午處理停砍公教年金相關法案，民進黨團表達強烈反對，上演表決大戰。民進黨團不敵藍、白人數優勢，「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正案等兩案皆以全案包裹式表決，表決停砍退休公務人員年金法案時以同意票60票、不同意票48票通過；表決停砍退休教職員年金法案時，以同意票60票、不同意票50票通過。兩案均在藍、白兩黨人數優勢下，通過國民黨團版再修正動議。

根據國民黨團版再修正動議內容，從修正公布前或後退休生效者，⼀律以附表三所定的民國112年（西元2023年）1月1日至112年12月31日的退休所得替代率上限認定，不適用民國113年1月1⽇以後，逐年下降所得替代率的部分。

此外，因應近年通膨，退休公教人員所領⽉退休⾦，或遺族所領⽉撫卹⾦或遺屬年⾦給付⾦額，於中央主計機關發布CPI累計成長率達5%時，應依此成長率調整，或至少每4年應予檢討，適當調整。但成長率為零或負數時，不予調整。

立法院今下午處理「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」等修正案，藍、白以人數優勢闖關三讀成功，退休公教人員所得替代率停止逐年遞減。立法院長韓國瑜敲槌通過。記者林伯東／攝影
立法院今下午處理「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」等修正案，藍、白以人數優勢闖關三讀成功，退休公教人員所得替代率停止逐年遞減。立法院長韓國瑜敲槌通過。記者林伯東／攝影

