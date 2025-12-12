中台灣8縣市集結 盧秀燕請中央耶誕節前速發財劃法紅包
距離歲末年終僅剩半個月，地方政府再對中央喊話，台中市長盧秀燕下午在嘉義市舉行「中台灣區域治理平台」座談後，向行政院喊話，請中央立即兌現修法完成已卡關多時的財政收支劃分法。
盧秀燕表示，平台涵蓋8縣市，無論人口或面積，都占了台灣約三分之一的版圖，堪稱全台「最大縣市聯盟」。她強調，8縣市團結合作就是為了「將餅做大」，讓數百萬市民受益。但她說「當前多數縣市的財政狀況極為艱辛，地方早已熬熬待哺！」
針對行政院長卓榮泰因身體不適休養，盧秀燕先是獻上祝福，緊接著便將溫情喊話轉直指核心，立法院已完成程序的財劃法修法，不能再被中央拖延。
「我們很希望，在聖誕節前、在新年前，行政院能給各縣市政府一個新年禮物、聖誕禮物！」盧秀燕點名中央，要求將新財劃法視為歲末紅包，儘速公布並實施，徹底解決地方數十年來的財源不公及燃眉之急。
地方首長以「三分之一」版圖的實力集體施壓，劍指中央財政分配權。在立院與政院兩版財劃法仍拉扯不休之際，盧秀燕此番「耶誕節兌現」的宣言，讓行政院承受決策壓力。中央與地方的財源大戰，在中台灣縣巿長區域治理平台再進入白熱化階段。
