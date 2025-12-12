快訊

停砍公教年金三讀中 退休師：退休金補破洞不公平「犧牲總該有底線」

聯合報／ 記者陳秋雲陳敬丰／台中即時報導
立院藍白黨團支持停砍公教年金相關法案，今下午有望三讀。退休師表示，制度破口由他們承擔不公平，希望有尊嚴地生活。圖／聯合報系資料照片
立院藍白黨團支持停砍公教年金相關法案，今下午有望三讀。退休師表示，制度破口由他們承擔不公平，希望有尊嚴地生活。圖／聯合報系資料照片

停砍公教年金相關法案今天下午立法院闖關先三讀，草案預定明年起將停止再砍已執行7年的公教年金逐年遞減，藍白支持，綠批政策買票。退休教師表示，當初按照制度退休，政府卻說制度不堪負荷，由他們的退休金來補破洞並不公平，犧牲總該有底線。

退休教師劉正美說，她們這一代是靠教書度日，不是靠投資致富，當年薪水不高，能存的不多，年金是退休後唯一穩定的保障；如今物價飛漲，生活成本一年比一年高，年金不僅不會漲，還愈砍愈多，再砍只會讓退休生活更拮据。

她指出，退休後收入只減不增，相反的，愈老愈脆弱，身體機能退化，醫療支出大幅增加，偏偏收入固定又被縮水；退休教師不是要過奢侈日子，只求不成為孩子的負擔。

劉正美表示，她們都是按制度退休，不是占便宜，當初依照政府承諾繳費、服務三、四十年，退休後才突然說制度不堪負荷；整體制度的破口，卻由退休教師們一輩子的退休金來補，這並不公平。

劉正美說，十年來已經承擔夠多了，這十年生活品質下降，有的退休教師還為了補貼家用去兼差家教；改革不是不可以，但犧牲總該有底線。她希望社會看到教師會老，也需要尊嚴，「我們教了一輩子學生，也盼能平平安安、安心變老」，不是要求特權，只盼制度讓人老得起、有尊嚴地生活。

