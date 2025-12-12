聽新聞
0:00 / 0:00
停砍公教年金三讀中 退休師：退休金補破洞不公平「犧牲總該有底線」
停砍公教年金相關法案今天下午立法院闖關先三讀，草案預定明年起將停止再砍已執行7年的公教年金逐年遞減，藍白支持，綠批政策買票。退休教師表示，當初按照制度退休，政府卻說制度不堪負荷，由他們的退休金來補破洞並不公平，犧牲總該有底線。
退休教師劉正美說，她們這一代是靠教書度日，不是靠投資致富，當年薪水不高，能存的不多，年金是退休後唯一穩定的保障；如今物價飛漲，生活成本一年比一年高，年金不僅不會漲，還愈砍愈多，再砍只會讓退休生活更拮据。
她指出，退休後收入只減不增，相反的，愈老愈脆弱，身體機能退化，醫療支出大幅增加，偏偏收入固定又被縮水；退休教師不是要過奢侈日子，只求不成為孩子的負擔。
劉正美表示，她們都是按制度退休，不是占便宜，當初依照政府承諾繳費、服務三、四十年，退休後才突然說制度不堪負荷；整體制度的破口，卻由退休教師們一輩子的退休金來補，這並不公平。
劉正美說，十年來已經承擔夠多了，這十年生活品質下降，有的退休教師還為了補貼家用去兼差家教；改革不是不可以，但犧牲總該有底線。她希望社會看到教師會老，也需要尊嚴，「我們教了一輩子學生，也盼能平平安安、安心變老」，不是要求特權，只盼制度讓人老得起、有尊嚴地生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言