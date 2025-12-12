公教年金修法三讀 隨CPI只漲不降、所得替代率維持2023年水平

立法院12日三讀通過停砍公教年金。據《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》三讀修正條文指出，公教人員所得替代率從2023年起停止下修；若CPI（消費者物價指數）年增率達正5%，年金根據該成長率調整，若年增率為零或負數，則不調整。

立法院於2017年6月三讀通過公教年金修法，規定所得替代率將逐年調降，過渡期為10年，以退休35年資者為例，其所得替代率將砍至75%，在10年後降至60%；30年資者10年後則降至52.5%、25年資降至45%、20年資降至37.5%。

在野黨此次提案表達，年金改革剝奪了公教人員尊嚴、待遇和退休保障，因此本會期再度推動修法，最終表決三讀通過國民黨團版本。

三讀條文第37條明定，本法公布施行前退休生效者之每月退休所得，於本法公布施行後，不得超過依替代率上限計算之金額。前項替代率應依退休人員審定之退休年資計算，任職滿15年者，替代率為45%，其後每增加一年，替代率增給1.5%，最高增至35年，為75%。

三讀條文第38條指出，本法公布施行後退休生效者之每月退休所得，不得超過依替代率上限計算之金額。前項替代率應依退休人員審定之退休年資計算；任職滿15年至第35年者，照前條第二項規定辦理；超過第35年者，每增加一年，增給0.5%，最高增至40年止。

三讀條文第67條規定，公務人員退休後所領月退休金，或遺族所領之月撫卹金或遺屬年金給付金額，於中央主計機關發布之消費者物價指數累計成長率達正5%時，應依該成長率調整，或至少每四年應予檢討，過當調整，但成長率為零或負數時，不予調整。

三讀條文規範，三讀法案修正公布前或後退休生效者，一律以2023年1月1日至2023年12月31日之退休所得替代率上限認定之；有關自2024年1月1日以後，逐年下降所得替代率之部分，不適用之。

例如有一名年資40年的退休公務員，原本的所得替代率將從2018年的77.5%，持續下修至2029年的62.5%，不過新法通過後，所得替代率將一直維持在2023年水平（71.5%）。

對此，考試院秘書長劉建忻日前提醒，應注意退輔基金不足額提撥，將造成潛藏債務，現在國內許多各職業別的保險、退休基金都有這樣的狀況；這次修法，會導致退輔基金提前用完。銓敘部長施能傑也說，現在的問題就是不足額提撥，停砍年金後，估算基金將提早3、4年破產。