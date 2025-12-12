闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

立法院今上演表決大戰，國民黨立院黨團在人數優勢下，讓「公務人員退休資遣撫卹法」修正案三讀闖關成功，確認退休公務人員所得替代率逐年遞減喊卡，自民國113年1月1日（西元2024年）停止適用附表三逐年下降所得替代率，且當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，應依此調整或至少每4年檢討適當調整。

年改自民國107年（西元2018年）開始實施迄今7年，退休公務人員對年改幅度不滿。本屆立法院，國民黨重回國會多數，反年改團體透過管道屢促國民黨團協助修法，盼能停止逐年遞減。在國民黨團積極推動下，停砍退休公務人員年金相關法案先於立法院司法及法制委員會召開公聽會，之後排審，但全無共識遂於上月11日交付協商，協商全無共識。今日剛過協商期一個月，可由院會處理。

立法院會今下午處理「公務人員退休資遣撫卹法」修正案，內容涉及退休公務人員所得替代率逐年遞減，對此民進黨方面基於延續2018年實施的年改成果，反對藍白修法停砍。國民黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥為防出現變數，二人在議場徹夜守著。

國民黨團上午召開黨團大會，確認共識今日就要闖關，並就修法內容進行最終確認。經立法院長韓國瑜協商，確認停砍公教年金相關修正案下午處理。民眾黨團決定走自己的路，提出民眾黨版修正草案，與國民黨團各自努力。

在發言階段，民眾黨立委張啓楷高喊「砍過頭了」，必須停砍；民進黨立委鍾佳濱說，藍白合作爾虞我詐，國民黨版年改「倒退嚕」，到113年就停止適用，而民眾黨版到114年才停止適用，但民眾黨會支持國民黨版，根本是偽君子。

國民黨立委翁曉玲說，逐年遞減讓退休公教人員生活困窘，造成人才體系崩壞，政府找不到公務員，學校找不到老師，國家都快聘不到公僕，何況是優秀的公僕，這幾年公教人員委屈了，國民黨討回尊嚴，也請社會各界支持修法。國民黨立委林德福說，國民黨不反對改革，但必須要有公平性，所有民進黨委員都不敢提勞工，因為有愧疚。

到了表決，即便民進黨團全力阻擋，仍不敵國民黨團人數優勢，照國民黨團再修正動議通過。據國民黨團版再修正動議內容，從修正公布前或後退休生效者，⼀律以附表三所定的民國112年（西元2023年）1月1日至112年12月31日的退休所得替代率上限認定，不適用民國113年1月1⽇以後，逐年下降所得替代率的部分。

此外，因應近年通膨，退休公務員所領⽉退休⾦，或遺族所領⽉撫卹⾦或遺屬年⾦給付⾦額，於中央主計機關發布CPI累計成長率達5%時，應依此成長率調整，或至少每4年應予檢討，適當調整。但成長率為零或負數時，不予調整。