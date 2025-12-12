黨代表連署大巨蛋開臨時會討論提名 黃國昌：程序公開透明

快訊

中央社／ 台北12日電
台灣民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
民眾黨代表在網路發起連署，盼在大巨蛋召開臨時黨代表大會討論2026選舉提名時程。民眾黨主席黃國昌今天表示，中央委員會都依照提名條例討論，程序公開透明，提名時程也會清楚跟支持者說明。

前民眾黨發言人李有宜宣布退黨，外界討論可能與議員提名有關。近日民眾黨代表卓志鋼發起網路連署，盼在大巨蛋召開臨時黨代表大會，討論2026選舉提名時程，引發聯想。

黨代表所提連署書內容指出，雖然選舉決策會已有相關規章，但各縣市正式提名時程未明確，讓長期耕耘地方、持續投入資源之同志陷入無限期等待，以專案管理觀點而言，應設定明確時程與決策節點，避免被外界誤解為拖延戰術，或使未列入既定名單之同志在資訊不透明的情況下，被迫處於被動退出的局面；臨時黨代會的議題包含介紹2026參選人及競選團隊，並於黨內選舉提名辦法中增訂提名時程，且明定登記參選黨員須為入黨連續滿1年以上。

民眾黨團今天上午舉行「請賴總統到國會進行國情報告」暨民調記者會，黃國昌於會後接受媒體聯訪。媒體詢問，如何看待黨代表提案召開臨時黨代會討論選舉提名時程。

黃國昌表示，秘書長周榆修有向他報告，有黨代表連署要到大巨蛋開黨代表大會，他聽聞後嚇一跳，因為黨代表才151人，開會地點卻在大巨蛋，況且大巨蛋不能舉辦政治活動，因此他不知道該如何進行。

黃國昌表示，民眾黨中央委員會與選對會的討論，都是按照今年8月黨代表大會所通過的提名條例，程序公開透明；每個選區秉持先易後難原則，逐步推進，目前進度順利。

黃國昌說，對於黨代表關心的提名時程，他會清楚跟支持者說明提名規劃，該公告就會公告；以議員提名而言，民眾黨的提名時程最早，連國民黨、民進黨都還沒開始議員提名作業。

媒體詢問，如何看待北檢傳喚涉及政壇偷拍風波的前中央社記者謝幸恩。黃國昌表示，謝幸恩應是無保請回，但他搞不清楚調查局用國安調查站，是在維護國安還是政治偵防。他批評，台灣司法墮落，就如同前民眾黨主席柯文哲所言，總統賴清德把司法當成政治工具，把國家搞得四分五裂，「比蔡英文還糟糕」。

此外，總統賴清德日前宣布追加國防預算，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受媒體專訪時說，這是透過嚇阻提升和平的重要一步，有信心台灣各政黨將為了提高國防支出而團結一致；當立法院進入預算審查階段時，很期待能回答立法機構的各項問題。媒體詢問如何看待谷立言說法。

黃國昌表示，中華民國是民主法治的國家，行政權與立法權之間的監督、互動、分際，相信老牌民主國家美國很清楚；中華民國立委的監督的對象是本國行政官員，還沒能僭越到監督外國官員，相信谷立言了解正常民主國家的行政、立法互動。

