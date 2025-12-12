賴總統便當會解套朝野僵局 綠黨團拋倒閣、解散國會

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
因應立法院近期爭議法案，聽取立院黨團成員的意見，身兼民進黨主席的賴清德總統今天邀集51位民進黨籍立委在黨中央舉行便當會，中午時分黨籍立委陸續抵達中央黨部，約一個半小時後會議結束，民進黨團立院黨團幹事長鍾佳濱（左）、前任幹事長吳思瑤（右）出面接受媒體記者聯訪，闡述會議上的共識。記者許正宏／攝影
賴清德總統12日中午舉行便當會，和民進黨立法院黨團51位立委、行政院秘書長張惇涵等人一同開會。黨團幹事長鍾佳濱轉述，會中討論到，如何讓國會在野的多數，回歸到憲政應有的體制，重大政治爭議，應該透過對行政院倒閣，也就是不信任投票，以及後續可能的解散國會來進行。

鍾佳濱指出，如果政治的問題，不能循憲法既有機制來進行，那麼行政權可能必須採取憲法上的救濟途徑，來對立法權表達對於國政後續要如何的互動。

鍾佳濱說明，倒閣不是尋求對抗，而是希望讓目前的亂局可以回歸憲法正軌，即以憲法法庭來作為憲法及法律是否違憲的解決機制。政治議題上，將透過現有不信任投票、倒閣，以及解散國會機制，由全民意志來做決定。

鍾佳濱強調，目前朝野僵局，握有立法權、在野黨所控制的國會多數，已經八次否決了行政院移請覆議的提案，行政院仍然無法執行。在這種情況之下，若國會認為行政院或閣揆不適任，應依憲法機制，以不信任投票表達對於行政院八次覆議仍不執行、或無法落實的否定。

鍾佳濱提到，不過在野多數可能擔憂倒閣之後，要面臨國會被解散，他們重新面對民眾投票改選，畏懼全體國民意志的審判，所以不願意去面對啟動不信任投票之後，要面對國會全面改選的風險。這也造成如今的僵局。

鍾佳濱直言，只能讓憲法法庭恢復運作，由大法官、憲法法庭來裁決是否違憲的審議。或由國會對行政權發動不信任投票，讓全民透過選舉投票的方式來公決。目的不在對抗，而是要國會多數回到憲政機制解決僵局的正軌來辦理。

立委吳思瑤補充道，憲政的精神從何而來？不外乎：第一，修憲；第二，尋求憲法法庭的解釋；第三，創造憲政慣例。當修憲跟憲法法庭被癱瘓，只能採取合憲的作為，去創造可能的憲政慣例，是執政黨必然可以思索的方向之一。

吳思瑤說，當在野黨把違憲亂政成為慣例，執政團隊必須不分行政、立法，團結一致堅守憲法的忠誠。會中，黨團同仁支持行政部門，也充分了解違憲亂政的議案，需要行政權做出因應跟反制，黨團會支持行政部門最終合憲性的決定，這是他們的憲政職責。

