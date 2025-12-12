賴總統便當會 爭議法案不副署或不執行由政院決斷

賴清德總統12日中午舉行便當會，和民進黨立法院黨團51位立委、行政院秘書長張惇涵等人一同開會。有關《財劃法》等爭議法案，會中並未決議是否採「不副署」或副署後「不執行」，會中共識，交由行政部門做出最終的決斷。

會後由黨團幹事長鍾佳濱轉述，面對憲政變局，當前憲法法庭被癱瘓，一些擴權、違憲之虞的法令，無法透過憲法法庭來予以有效及時遏止，或透過大法官來予以仲裁，賴總統將請行政院長依憲法上明文的副署權來做因應。

立委吳思瑤表示，面對國會的失速狀況，必須堅毅、果決地踩煞車。如《財劃法》攸關國家民生福祉，國民黨惡修《財劃法》，連帶影響總預算無法被審議，甚至也嚴重排擠了後續各項國家重要建設的預算，例如國防預算等，都必須做出應對。

吳思瑤指出，因應方式在合憲途徑當中，經過充分討論，不管是選擇「不副署」，或是副署之後「不執行」，黨團都會全力地支持行政部門最終的定奪。會中並未決定「不副署」或副署後「不執行」，交由行政部門做最終決斷。

鍾佳濱提到，不止《財劃法》，在野黨通過的年改修法三讀，恐怕也是一個非常嚴重侵犯國家利益、違反人民意志的法令。吳思瑤補充道，會中不是針對單一議案做因應跟反制，而是未來法案一籮筐，大家來預先來做討論。

吳思瑤表示，賴總統今天以他的身分跟態度，就是開放式地聆聽黨團成員的意見。賴總統本人過去擔任過國代，因此賴總統的發言，也聚焦過去他在國代任內幾次修憲、他對於憲政運作的理解。