賴總統找綠委背書挺政院 認定在野濫權法案擬不副署

賴清德總統今天邀集所有民進黨立委在民進黨中央黨部開會，會中達成共識，藍白強行惡修的財畫法等，行政機關有憲法忠誠義務，包括不副署、副署但不執行，都是合憲手段，民進黨團一致支持賴總統和行政院長卓榮泰商議後所做出的最後決定。

在藍白聯手下，立法院短期內三修「財政收支劃分法」，且二度以人數優勢否決行政院所提覆議。卓榮泰日前表示，對此不經正常議事程序、違反議事倫理決議「沒有必須執行的壓力」。黨內人士表示，閣揆擬不副署非同小可，賴總統也擔心屆時走上這一步，黨內若有雜音恐讓情勢複雜化，所以今天先出手整合黨內意見。

與會綠委表示，今天會中超過20人次發言，當中不乏二度發言者，但並無「放砲」雜音，大家多事就憲法、法律層面去討論要如何在合憲框架下，抵抗藍白在國會一再而三的胡亂修法。

民進黨政策會執行長吳思瑤表示，憲政運作遇到僵局時，解決方式不外乎3種方式，修憲；尋求憲法法庭解釋；創造憲政慣例。當前兩條路徑目前不可行，去試圖創造憲政慣例是執政團隊可思索的路徑之一，黨團會一致支持行政部門在合憲情況下，進行必要反制，這也是憲政職責所在。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，當前憲法法庭遭在野黨癱瘓，行政院又提出覆議不成後，面對濫權法案，賴總統會考慮請卓榮泰依照憲法賦予的副署權做準備，這不是尋求對抗，而是讓目前亂局可以回歸正軌。