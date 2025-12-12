影／便當會商討爭議法案 吳思瑤：支持行政部門最終決定

快訊

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統，今天邀集民進黨籍立委在黨中央舉行便當會。民進黨團立院黨團幹事長鍾佳濱（左）、前任幹事長吳思瑤（右）出面接受媒體記者聯訪，闡述會議上的共識。記者許正宏／攝影
因應立法院近期爭議法案，聽取立院黨團成員的意見，身兼民進黨主席的賴清德總統今天邀集51位民進黨籍立委在黨中央舉行便當會，中午時分黨籍立委陸續抵達中央黨部，約一個半小時後會議結束，民進黨團立院黨團幹事長鍾佳濱、前任幹事長吳思瑤出面接受媒體記者聯訪。

針對爭議法案吳思瑤表示，行政院對財劃法「不副署或不執行」都是合憲方式，可採取不同憲政途徑，作為彌補措施，至於究竟要採哪一方式？目前社會面各有支持者及立論充分的依據，黨團畢竟是在前線作戰，肩負與社會對話的重任，所以在行政部門決策前，需進行清楚的對話，讓立場、口徑以及對外論述一致，吳思瑤認為社會都能夠接受行政部門必須反制，「因為毀憲亂政的是立院，行政部門不得已必須有所反制」，社會勢必能夠接受。採取的途徑、路線，要能充分讓社會理解。

身兼民進黨主席的賴清德總統，今天邀集民進黨籍立委在黨中央舉行便當會。民進黨團立院黨團幹事長鍾佳濱（左）、前任幹事長吳思瑤（右）出面接受媒體記者聯訪，闡述會議上的共識。記者許正宏／攝影
