批憲政成失速列車 台灣永社：卓榮泰應採不副署合憲 阻惡法生效

行政院針對11月14日立院三讀修正通過的財劃法部分條文提覆議，但遭藍白聯手否決，外界關注後續是否會採釋憲或不副署。律師黃帝穎表示，在憲法法庭無法運作的危機時刻，不論是財劃法或今可能通過的反年改法案，行政院應採「不副署」的合憲行動，使違憲惡法無法生效。

台灣永社今辦「面對立法失速列車，憲政煞車該踩就踩—不副署合憲」記者會，黃帝穎、東吳大學法律系特聘教授張嘉尹、台北大學公共行政暨政策學系兼任助理教授洪偉勝、日本早稻田大學國際經濟法博士後期研究傅馨儀出席，對行政院長卓榮泰呼籲「不副署合憲」。

黃帝穎表示，立法院在癱瘓憲法法庭後，陸續推動多個具違憲爭議法案，包括財劃法以及可能在今通過的反年改相關法案。大法官在釋字第792、793號解釋，已經揭示「世代正義」原則，宣告年改合憲；但立法院仍強推反年改這類違憲的法案，甚至包含「民代貪汙助理費除罪化」明顯違反正義原則。

黃帝穎說，大法官被癱瘓，行政院採取不副署，使違憲惡法無法生效，才能避免傷害發生，也才能真正落實守護民主憲政、保護人民、保護國家。他也引用大法官許志雄的撰文「行政院長不副署，若立法院不同意，可以提出倒閣。因此並不存在行政獨裁的疑慮。」

黃帝穎表示，他們主張在憲法法庭癱瘓的危機時刻，行政院長不副署、讓違憲惡法不生效，確實符合憲法。

張嘉尹認為，目前要面對憲法法庭癱瘓、國會擴權的困局，「不副署」似乎是較可行的方案，當務之急是制衡、阻止立法院這部「失速列車」式暴衝，若行政院因不同意立法院通過的法律，而「副署、公布後不執行」，政治責任將會轉嫁給下屬公務員承擔後續可能產生刑事、行政法及行政懲戒等後果，權衡後可發現，「不副署」是傷害最小、最能展現責任政治方式。

洪偉勝說，當前的政治環境難度非常高，以停砍年金改革法案舉例，若要阻止反年改實施，後續牽涉的權限主要會是考試院，給付的基礎會是退撫基金，不完全在行政院職權範圍內，若只強調「不執行」而排除「不副署」，等於放棄一個本來可以使用的「煞車」。

洪偉勝強調，行政院長不應排除不副署的可能性，可以成為建立我國憲政慣例的重要契機，行政院不論採取哪一種煞車方式，只要能充分說明、爭取多數公民社會支持，就能在這台失速列車繼續衝時，找到一個能踩煞車的契機。

傅馨儀指出，當今確實憲政機制受極大阻撓與挑戰，且憲法法庭職權受限，因此行政院不能再像往常形式審查作業，應依照緊急情況與必要性條件下，選擇不副署選項，但台灣史上，行政院長不副署法案狀況史無前例，確實風險極高，亟需凝聚全民及政治共識選擇較為安全。

傅馨儀更比喻失速列車，指出當憲政這輛列車已失速，即使知道緊急煞車可能會造成劇烈的震盪，甚至會讓乘客害怕、不安，然而卻是列車長唯一能做的選擇。