快訊

闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 桃客暴打學生司機認罪想當面道歉

昨晚還在開會…台南消防局長李明峯閃辭 今晨留這句話秒退群

簡舒培嗆雙城論壇勿變「龜孫子」蔣萬安反譏：留給議員自己用

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢受訪。記者楊正海／攝影

內政部因打詐封鎖的社群軟體「小紅書」，該社群公司位於上海，綠議員呼籲台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇時，應喊話上海市政府、小紅書公司共同打詐，不要到上海變「龜孫子」，什麼都不敢講。蔣萬安下午笑著反譏，「龜孫子」3個字留給議員自己用就好。

雙城論壇確定將於27、28日登場，「小紅書」社群公司位於上海，民進黨議員簡舒培向蔣萬安喊話，北市因「小紅書」受詐騙金額高達5000萬，竟然都要去雙城論壇，應要喊話上海政府、小紅書公司共同打詐，來台設子公司，不要到上海變「龜孫子」，什麼都不敢講，跪求上海陪你辦一場統戰大會。

蔣萬安下午赴議會總質詢受訪，對於簡舒培的用詞，蔣萬安反嗆，想要抹紅成統戰大會的雙城論壇，是民進黨陸委會樂觀其成，而且批准的；過去大力反對舉辦雙城論壇，現在又要他藉由雙城論壇「幫你中央反映小紅書的事情，也是你大議員」所以「龜孫子」3個字留給議員自己用就好。

上海 雙城論壇 小紅書

延伸閱讀

苗博雅要蔣萬安去上海小紅書公司 侯漢廷揭中央要先做這事

蔣萬安27日赴雙城論壇 上海參訪行程曝

苗博雅要蔣萬安上海拜訪小紅書 北市：中央打詐不力要市府出頭

議員喊赴陸要小紅書配合 蔣萬安：不支持雙城論壇，又要求反映

相關新聞

闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

立法院今上演表決大戰，國民黨立院黨團在人數優勢下，讓「公務人員退休資遣撫卹法」修正案三讀闖關成功，確認退休公務人員所得替...

賴總統找綠委背書挺政院 認定在野濫權法案擬不副署

賴清德總統今天邀集所有民進黨立委在民進黨中央黨部開會，會中達成共識，藍白強行惡修的財畫法等，行政機關有憲法忠誠義務，包括...

停砍公教年金立院今可望三讀 侯友宜這麼看

停砍公教年金相關法案預計今日立法院會三讀闖關，國民黨立院黨團還發出甲動，盼今天順利通過；民進黨團則憂心年金會提早破產，至...

賴總統便當會解套朝野僵局 綠黨團拋倒閣、解散國會

賴清德總統12日中午舉行便當會，和民進黨立法院黨團51位立委、行政院秘書長張惇涵等人一同開會。黨團幹事長鍾佳濱轉述，會中...

駐馬紹爾大使形象照帥到像AI！網暴動：外交官顏值天花板

行政院日前核定外交部駐外人事異動，由外交部國際組織司參事徐蔚民出任駐馬紹爾群島特命全權大使。駐馬紹爾大使館近日在官方臉書公開其形象照後，因照片外型斯文俊秀、氣質出眾

賴總統便當會 爭議法案不副署或不執行由政院決斷

賴清德總統12日中午舉行便當會，和民進黨立法院黨團51位立委、行政院秘書長張惇涵等人一同開會。有關《財劃法》等爭議法案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。