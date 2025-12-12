簡舒培嗆雙城論壇勿變「龜孫子」蔣萬安反譏：留給議員自己用

內政部因打詐封鎖的社群軟體「小紅書」，該社群公司位於上海，綠議員呼籲台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇時，應喊話上海市政府、小紅書公司共同打詐，不要到上海變「龜孫子」，什麼都不敢講。蔣萬安下午笑著反譏，「龜孫子」3個字留給議員自己用就好。

雙城論壇確定將於27、28日登場，「小紅書」社群公司位於上海，民進黨議員簡舒培向蔣萬安喊話，北市因「小紅書」受詐騙金額高達5000萬，竟然都要去雙城論壇，應要喊話上海政府、小紅書公司共同打詐，來台設子公司，不要到上海變「龜孫子」，什麼都不敢講，跪求上海陪你辦一場統戰大會。

蔣萬安下午赴議會總質詢受訪，對於簡舒培的用詞，蔣萬安反嗆，想要抹紅成統戰大會的雙城論壇，是民進黨陸委會樂觀其成，而且批准的；過去大力反對舉辦雙城論壇，現在又要他藉由雙城論壇「幫你中央反映小紅書的事情，也是你大議員」所以「龜孫子」3個字留給議員自己用就好。