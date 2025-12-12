快訊

「賓賓哥之亂」揭校園講座陋習 教育不該再被流量綁架

近10年被罰6次！「將誠」汙染黑紀錄曝 9年前也曾汙染八堵抽水站

日本青森外海規模6.7強震 氣象廳：不屬於「後發地震」警告範圍

民眾黨擬提升司法院會議規範法律位階 綠提復議失利

中央社／ 台北12日電

民眾黨立法院黨團表示，為打造公開透明的司法，有必要提升司法院會議規範的法律位階，故提出司法院組織法修法。民進黨團認為，此舉無疑讓立法院決定其他憲法機關的內部規則，嚴重破壞憲法權力分立原則，因此提出復議。今天經院會表決，復議案不通過，此案付委審查。

立法院會6月三讀修正通過民眾黨團提所法院組織法部分條文，明定法庭公開播送相關規定，以及法庭錄音、錄影公開播送相關事項的辦法，由司法院定之。

司法院後來函送法庭錄音錄影公開播送實施辦法，關鍵條文之一，包括「本法公開播送的言詞辯論錄音、錄影，應於該案件裁判宣示或公告後播出」等，引發朝野討論，是否符合當時的立法意旨。

台北地方法院近日審理京華城案及政治獻金案時，前台北市長柯文哲受訪說，本來可以利用法庭直播的機會，向社會大眾公開說明，結果變成事後的紀錄片。

台灣民眾黨立法院黨團提出司法院組織法第17條及第17條之1條文修正草案，案由指出，司法院114年10月9日依據法院組織法授權所訂定的法庭錄音錄影公開播送實施辦法，嚴重牴觸立法者本意、架空法律。

民眾黨指出，為打造公開透明的司法，有必要將司法院會議相關規範提升至法律位階，並擴大司法院會議的多元代表性，以強化司法院會議的功能，並對司法院依法律授權所訂定的「授權命令」提升國會監督力道。

對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱受訪說，司法院是按照之前立法院三讀修正通過的文字內容訂定辦法。民眾黨團的修法版本，無疑是讓立法院可以決定其他憲法機關的內部規則，嚴重破壞憲法的權力分立原則，因此黨團提出復議。

立法院會上午開會處理此復議案，經表決，藍白以人數優勢否決復議案，此案照原決定處理，即交付立法院司法及法制委員會審查。

司法院 立法院 台灣民眾黨

延伸閱讀

1.25兆國防預算民眾看法分歧 黃國昌：已提案邀賴總統國會報告

綠提復議表決失利 修司法院組織法提升國會監督付委審查

影／賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

柯文哲不滿開庭「不直播」槓北院 高等法院今收抗告並已分案

相關新聞

影／賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

賴清德總統今天上午出席南科國網雲端算力中心啟用，進場前受訪，痛批國會當家的藍白主導通過各種法案，即使憲法法庭判決立法院職...

停砍公教年金立院今可望三讀 侯友宜這麼看

停砍公教年金相關法案預計今日立法院會三讀闖關，國民黨立院黨團還發出甲動，盼今天順利通過；民進黨團則憂心年金會提早破產，至...

助理費案有共識了！ 陳玉珍同意整合工會版本付委審查

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化惹議，立院國會助理工會今與陳玉珍協商，雙方約討論一個多小時，部分助理盼撤案未果離席抗議。...

停砍公教年金 立院下午三讀

停砍公教年金相關法案預計將在今日立法院會三讀闖關，國民黨立院黨團發出甲動，今早便召開黨團大會，黨團書記長羅智強說，國民黨...

韓國瑜點名3次未見人影喊：奧運金牌怎麼這麼慢？李洋幽默一句還原真相

立法院昨（11）日進行114年度中央政府總預算案黨團協商，議程進行到運動部預算時，因見見運動部長、奧運羽球金牌李洋進入會議室，院長韓國瑜連對著麥克風點名3次，讓他忍不住幽默表示：「這個奧運金牌動作怎麼這麼慢？他應該是飛毛腿才對。」引發現場一陣笑聲。

簡舒培嗆雙城論壇勿變「龜孫子」蔣萬安反譏：留給議員自己用

內政部因打詐封鎖的社群軟體「小紅書」，該社群公司位於上海，綠議員呼籲台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇時，應喊話上海市政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。