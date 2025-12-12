快訊

闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 桃客暴打學生司機認罪想當面道歉

昨晚還在開會…台南消防局長李明峯閃辭 今晨留這句話秒退群

駐馬紹爾大使形象照帥到像AI！網暴動：外交官顏值天花板

聯合新聞網／ 綜合報導
我駐馬紹爾群島特命全權大使徐蔚民的形象照引起熱議。擷自駐馬紹爾共和國大使館官網
我駐馬紹爾群島特命全權大使徐蔚民的形象照引起熱議。擷自駐馬紹爾共和國大使館官網

行政院日前核定外交部駐外人事異動，由外交部國際組織司參事徐蔚民出任駐馬紹爾群島特命全權大使。駐馬紹爾大使館近日在官方臉書公開其形象照後，因照片外型斯文俊秀、氣質出眾，竟意外在Threads掀起熱議，網友大讚外交部的派任是用了「美男計」、「不能只有我看到。」

駐馬紹爾大使館於臉書以「歡迎新任大使徐蔚民」為題發布新形象照片，引發網友立即湧入留言。許多網友驚呼：「帥到以為是AI照片！」、「這麼帥不犯法嗎？」、「以為在看偶像劇的大明星。」也有人讚賞徐蔚民的眼神相當深邃「太殺了吧！」，五官具有混血特質，簡直是「馬紹爾外交官顏值天花板。」

但也有網友透露，該形象照為徐大使年輕時所拍攝，近日就職典禮上的他，已是中年模樣，與年輕時略有不同，多了更多沉穩、磨練後的氣質。

根據公開資料，徐蔚民畢業於國立政治大學政治系，1997年進入外交部服務。他與馬紹爾的外交緣分源遠流長，自1998年協助辦理台灣與馬紹爾建交記者會，2008至2011年首次被派駐馬紹爾群島；2017年蔡英文訪問當地時，他也再次受徵召支援。

本月1日，徐蔚民已向馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）呈遞到任國書。他表示，自己近30年的外交生涯中，始終與馬紹爾保持深厚連結，未來將致力於深化台、馬雙邊關係。

徐蔚民曾任駐瑞典、駐拉脫維亞及駐泰國等多個重要外交職務。其在泰國擔任副代表期間正逢新冠疫情爆發，代表我方捐贈製氧機給泰國公共衛生部，並見證台商在當地設立口罩工廠，提升產能至日產300萬片，獲外界肯定。

徐蔚民已向馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）呈遞到任國書。擷自駐馬紹爾共和國大使館官網
徐蔚民已向馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）呈遞到任國書。擷自駐馬紹爾共和國大使館官網
行政院核定外交部駐外人事異動，由外交部國際組織司參事徐蔚民(宣誓者左一)出任駐馬紹爾群島特命全權大使。擷自駐馬紹爾共和國大使館官網
行政院核定外交部駐外人事異動，由外交部國際組織司參事徐蔚民(宣誓者左一)出任駐馬紹爾群島特命全權大使。擷自駐馬紹爾共和國大使館官網

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

大使館 AI 馬紹爾群島 外交官

延伸閱讀

別用颱風假邏輯幻想戰爭！一張圖曝全島皆前線 專家：台灣不是烏克蘭

擋住對岸了！台灣海峽現「黑色巨牆奇景」 女星驚呼：美得像油畫

韓國瑜點名3次未見人影喊：奧運金牌怎麼這麼慢？李洋幽默一句還原真相

她點486元美食街套餐…男友嫌奢侈要求補錢 網譏：鹽酥雞後出現檸檬魚男

相關新聞

闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

立法院今上演表決大戰，國民黨立院黨團在人數優勢下，讓「公務人員退休資遣撫卹法」修正案三讀闖關成功，確認退休公務人員所得替...

賴總統找綠委背書挺政院 認定在野濫權法案擬不副署

賴清德總統今天邀集所有民進黨立委在民進黨中央黨部開會，會中達成共識，藍白強行惡修的財畫法等，行政機關有憲法忠誠義務，包括...

停砍公教年金立院今可望三讀 侯友宜這麼看

停砍公教年金相關法案預計今日立法院會三讀闖關，國民黨立院黨團還發出甲動，盼今天順利通過；民進黨團則憂心年金會提早破產，至...

賴總統便當會解套朝野僵局 綠黨團拋倒閣、解散國會

賴清德總統12日中午舉行便當會，和民進黨立法院黨團51位立委、行政院秘書長張惇涵等人一同開會。黨團幹事長鍾佳濱轉述，會中...

駐馬紹爾大使形象照帥到像AI！網暴動：外交官顏值天花板

行政院日前核定外交部駐外人事異動，由外交部國際組織司參事徐蔚民出任駐馬紹爾群島特命全權大使。駐馬紹爾大使館近日在官方臉書公開其形象照後，因照片外型斯文俊秀、氣質出眾

賴總統便當會 爭議法案不副署或不執行由政院決斷

賴清德總統12日中午舉行便當會，和民進黨立法院黨團51位立委、行政院秘書長張惇涵等人一同開會。有關《財劃法》等爭議法案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。