快訊

「賓賓哥之亂」揭校園講座陋習 教育不該再被流量綁架

近10年被罰6次！「將誠」汙染黑紀錄曝 9年前也曾汙染八堵抽水站

日本青森外海規模6.7強震 氣象廳：不屬於「後發地震」警告範圍

林佳龍：台日合作延伸至經濟、貿易與科技層面

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部部長林佳龍。聯合報系資料照
外交部部長林佳龍。聯合報系資料照

外交部長林佳龍12日表示，台日合作正朝向「總合外交」與「三鏈戰略」的方向深化，雙方不僅強化雙邊關係，也積極推動在第三國的合作布局，並持續就台日經濟夥伴協定（EPA）交換意見，以開啟台日關係新階段。

林佳龍今日接受「官我什麼事」專訪時指出，日台交流協會會長隅修三來訪期間，雙方召開兩場重點會議，包括經貿會議以及第三國投資委員會。第三國投資委員會聚焦台日如何共同前往第三國投資，其中以菲律賓及太平洋地區為主要合作方向。

他說，菲律賓近期在區域經濟布局快速受矚，其中「呂宋經濟走廊」由美、日、菲三國領袖共同宣布，拜登政府提出後，現任川普政府仍持續推動。而台灣與菲律賓已同步推動「台菲經濟走廊」，未來在人流、物流、金流、交通流與資訊流方面可望深化整合，逐步朝向類似共同市場的模式發展。

林佳龍指出，為促進與台灣的互動，菲律賓近期主動推動多項重要改革，包括對台實施免簽證、兩國財政部長見證簽署避免雙重課稅協定，以及鬆綁雙邊往來限制。他表示，台菲關係改善有助於吸引更多台灣企業布局菲律賓，特別是在全球供應鏈調整、中國投資外移與相關關稅議題下，菲律賓正成為新一波台商布局的重要選項。

林佳龍並提到，日本企業在菲律賓具備深厚投資基礎，雙方可在此形成互補，推動台日共同導入投資計畫。他強調，透過台日合作，呂宋經濟走廊與台菲經濟走廊有機會進一步串連，形成跨國性的經濟合作網絡。

他表示，這樣的布局可讓「第一島鏈」不再只是地緣政治意義上的安全合作，而能延伸至經濟、貿易與科技層面，形成支撐區域穩定的另一種韌性。

至於台日經濟夥伴協定（EPA），林佳龍指出，雙方已持續討論相關議題，將視台日合作進程與區域經貿架構調整，持續評估推動時機。他強調，台日共享民主價值與高度互補的產業鏈結構，推動EPA對彼此都有正面效益，未來將循序深化合作、加強制度性對話。

林佳龍表示，隨著台日合作更為緊密、台菲關係升溫及區域供應鏈重組，台灣將持續透過多邊與雙邊合作，深化經貿連結，提升在印太區域的經濟角色。

菲律賓 林佳龍

延伸閱讀

林佳龍：國經協會將訪以色列 促高科技人才培育互動

吳志中密訪以色列？ 外交部重申：台以共享民主價值

林佳龍接見 BPW Taiwan 肯定外交的「溫柔力量」

林佳龍接見國際護理協會訪團 感謝力挺台灣主辦大會

相關新聞

影／賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

賴清德總統今天上午出席南科國網雲端算力中心啟用，進場前受訪，痛批國會當家的藍白主導通過各種法案，即使憲法法庭判決立法院職...

停砍公教年金立院今可望三讀 侯友宜這麼看

停砍公教年金相關法案預計今日立法院會三讀闖關，國民黨立院黨團還發出甲動，盼今天順利通過；民進黨團則憂心年金會提早破產，至...

助理費案有共識了！ 陳玉珍同意整合工會版本付委審查

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化惹議，立院國會助理工會今與陳玉珍協商，雙方約討論一個多小時，部分助理盼撤案未果離席抗議。...

停砍公教年金 立院下午三讀

停砍公教年金相關法案預計將在今日立法院會三讀闖關，國民黨立院黨團發出甲動，今早便召開黨團大會，黨團書記長羅智強說，國民黨...

韓國瑜點名3次未見人影喊：奧運金牌怎麼這麼慢？李洋幽默一句還原真相

立法院昨（11）日進行114年度中央政府總預算案黨團協商，議程進行到運動部預算時，因見見運動部長、奧運羽球金牌李洋進入會議室，院長韓國瑜連對著麥克風點名3次，讓他忍不住幽默表示：「這個奧運金牌動作怎麼這麼慢？他應該是飛毛腿才對。」引發現場一陣笑聲。

簡舒培嗆雙城論壇勿變「龜孫子」蔣萬安反譏：留給議員自己用

內政部因打詐封鎖的社群軟體「小紅書」，該社群公司位於上海，綠議員呼籲台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇時，應喊話上海市政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。