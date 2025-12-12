林佳龍：台日合作延伸至經濟、貿易與科技層面

外交部長林佳龍12日表示，台日合作正朝向「總合外交」與「三鏈戰略」的方向深化，雙方不僅強化雙邊關係，也積極推動在第三國的合作布局，並持續就台日經濟夥伴協定（EPA）交換意見，以開啟台日關係新階段。

林佳龍今日接受「官我什麼事」專訪時指出，日台交流協會會長隅修三來訪期間，雙方召開兩場重點會議，包括經貿會議以及第三國投資委員會。第三國投資委員會聚焦台日如何共同前往第三國投資，其中以菲律賓及太平洋地區為主要合作方向。

他說，菲律賓近期在區域經濟布局快速受矚，其中「呂宋經濟走廊」由美、日、菲三國領袖共同宣布，拜登政府提出後，現任川普政府仍持續推動。而台灣與菲律賓已同步推動「台菲經濟走廊」，未來在人流、物流、金流、交通流與資訊流方面可望深化整合，逐步朝向類似共同市場的模式發展。

林佳龍指出，為促進與台灣的互動，菲律賓近期主動推動多項重要改革，包括對台實施免簽證、兩國財政部長見證簽署避免雙重課稅協定，以及鬆綁雙邊往來限制。他表示，台菲關係改善有助於吸引更多台灣企業布局菲律賓，特別是在全球供應鏈調整、中國投資外移與相關關稅議題下，菲律賓正成為新一波台商布局的重要選項。

林佳龍並提到，日本企業在菲律賓具備深厚投資基礎，雙方可在此形成互補，推動台日共同導入投資計畫。他強調，透過台日合作，呂宋經濟走廊與台菲經濟走廊有機會進一步串連，形成跨國性的經濟合作網絡。

他表示，這樣的布局可讓「第一島鏈」不再只是地緣政治意義上的安全合作，而能延伸至經濟、貿易與科技層面，形成支撐區域穩定的另一種韌性。

至於台日經濟夥伴協定（EPA），林佳龍指出，雙方已持續討論相關議題，將視台日合作進程與區域經貿架構調整，持續評估推動時機。他強調，台日共享民主價值與高度互補的產業鏈結構，推動EPA對彼此都有正面效益，未來將循序深化合作、加強制度性對話。

林佳龍表示，隨著台日合作更為緊密、台菲關係升溫及區域供應鏈重組，台灣將持續透過多邊與雙邊合作，深化經貿連結，提升在印太區域的經濟角色。