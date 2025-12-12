民團：不副署合憲 卓榮泰應阻財劃法惡法生效

快訊

中央社／ 台北12日電

律師黃帝穎今天在台灣永社舉行的記者會表示，守護民主是所有憲政機關共同責任，在憲法法庭無法運作的危機時刻，行政院應採「不副署」的合憲行動，使財劃法惡法無法生效，以保護國家和民眾。

行政院針對11月14日立法院三讀修正通過的財政收支劃分法部分條文提出覆議案，但遭藍白聯手否決，行政院後續是否會透過釋憲或不副署進行攻防，備受關注。

台灣永社上午舉行「面對立法失速列車，憲政煞車該踩就踩—不副署合憲」記者會，律師黃帝穎、東吳大學法律系特聘教授張嘉尹、台北大學公共行政暨政策學系兼任助理教授洪偉勝、日本早稻田大學國際經濟法博士後期研究傅馨儀出席。

黃帝穎說，不副署並非行政獨裁，在當前憲政危機下，卓榮泰不副署是踩憲政煞車、保護台灣免受傷害的重要且合憲選擇。

洪偉勝說，面對無法透過修憲或大法官釋憲進行憲法變遷的困境，行政院長應將不副署列為形成憲政慣例的選項，不副署是唯一阻止傷害的手段，此決定權在行政院長、影響程度小，不波及其他公務員，且立法院可行使倒閣權制衡。

傅馨儀以「失速列車」比喻憲政危機，她說，行政院長即使緊急煞車會帶來震盪，仍是其保護乘客免受危及生命的危險、履行職責的唯一選擇。

張嘉尹提到，若行政院因不同意立法院通過的法律，而選擇「副署、公布後不執行」，由於法律公布即具拘束力，不執行將侵蝕憲政基礎，且不負責任的將法律後果轉嫁公務員，因此他認為「不副署」是傷害最小、最能體現責任政治的憲政手段。

立法院會11月14日三讀修正通過財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。

