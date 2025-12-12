民進黨：過半民意不支持強推「亂台」法案 籲藍白懸崖勒馬

民進黨今天舉行「藍白毀國亂台法案全民反感」民調記者會，公布多項爭議法案均遭到高比例民眾反對，呼籲藍白立委懸崖勒馬、尊重民意，維護國家安全及財政永續，不應以政治操作犧牲國家長遠利益。

民進黨發言人韓瑩表示，大批國會助理今早在立法院抗議藍白推動助理費「由立委統籌且不需單據」的修法提案，民調顯示，高達84%民眾不支持此修法；而「貪汙助理費除罪化」更有79%民眾反對。其他涉及公平正義的議題，如停止公教年金改革，也有55%民眾不支持；排除救國團適用「不當黨產條例」亦有逾五成民眾反對。

韓瑩指出，在涉及破壞國安的修法提案中，「國籍法」放寬中配參政權有81%民眾不支持；六親等不得通婚放寬至四親等，有70%民眾反對；「離島建設條例」開放中資，有68%民眾不支持；而中配由六年縮短至四年，也有60%民眾表達反對。

韓瑩說，數據皆顯示，近期藍白所推的政策方向，幾乎全面背離多數民意。藍白將於今天強推反年改法案，先前民調已有過半民眾反對停止年金改革，一旦年改中止，不只加速退休基金提前破產，政府更需額外撥補6970億元，平均每位國民將背負近3萬元，呼籲藍白立委懸崖勒馬，尊重民意。

民進黨發言人吳崢表示，人民不希望台灣走向「又黑又紅」的歧途，更不接受有立委透過修法來圖利特定少數人，把公共資源放進私人口袋，讓立法院再度蒙上黑金陰影。

吳崢指出，面對中國這個境外敵對勢力，藍白卻在國會對公職人員與民意代表的雙重國籍風險不設防線，更讓離島建設條例可能成為經濟與國安破口，甚至淪為中國洗產地的方便之門，嚴重傷害台灣MIT的國際商譽。