助理費案有共識了！ 陳玉珍同意整合工會版本付委審查

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化惹議，立院國會助理工會今與陳玉珍協商，雙方約討論一個多小時，部分助理盼撤案未果離席抗議。最後工會理事長李永誠、監事召集人王忠智與陳玉珍達成共識，宣布3項結論，陳玉珍承諾以修正動議整合工會修法版本，送司法法制委員會一併審查，補原提案不足。

陳玉珍擬具立法院組織法第32、33、35條修正草案，她與工會代表協商後，達成以下三點共識，其一國會助理是立法院運作重要的一環，國會助理工作權、既有權利和福利保障，不能倒退，例如薪資及年終獎金給付模式，應按照現有「公費助理」制度不變，公費助理勞保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用等，均不受任何影響，公費助理其餘一切勞雇關係，適用勞基法規定。

陳玉珍也說，現行公費助理制度仍有進一步優化空間，如專業加給、資深加給、在職進修、福利措施，及參加各種文康活動，比照立法院約聘雇人員等，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。

最後，陳玉珍也承諾，未來提案審查協助以修正動議，整合助理工會所提修法版本，司法法制委員會一併審查，以補原提案之不足。司法法制委員會召委翁曉玲17日排案中央、地方民代聘用助理制度公聽會。

工會監事召集人王忠智說，雖然仍助理強烈要求撤回原案，但以立法技術而言，提案人可以修正動議替代原案審查。至於修正動議版本為何，他說工會這2天會盡快討論，與陳玉珍雙方也已有初步概念。王忠智透露，應會在現行第32條後面再加項，對助理權益只會多不會少。