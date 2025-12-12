快訊

1.25兆軍費條例、院版財劃法 藍白再擋付委闖關又失敗

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院會今表決通過國民黨立院黨團提出的報告事項草案，未包括行政院版財劃法草案及國防特別條例草案，兩案付委再卡關。圖／聯合報系資料照片
行政院會11月27日通過預算規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，2日即送立院審議，遲遲未能未排入立法院會議程。立法院會今表決通過國民黨立院黨團提出的報告事項草案，未包括行政院版財劃法草案及國防特別條例草案，兩案付委再卡關。

「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案經本月2日在立法院程序委員會中遭藍白立委封殺，無法付委審查。隨後9日立法院程序委員會藍白提案將議程草案交付立法院會處理。行政院版財劃法修法草案則是在程序委員會遭藍白聯手封殺2次。

民進黨立委范雲9日說，藍白不要再擋行政院財劃法、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案。藍白擋財劃法只想搶錢，弱化國家治理能力，行政院版已跟地方討論，為什麼不到委員會中認真討論，連一讀機會都沒有。

民進黨全體程序委員會立委站在范雲後方，拿著手舉牌表達抗議，高喊「台灣要安全，不要吳三桂」、「藍白惡意杯葛拖垮政府」、「強化民主防禦能力、充足實力爭取和平」、「拒絕削弱國防、拒絕門戶大開、拒絕推進統一」等口號。

立法院會今經記名表決，通過國民黨團提出的議程草案，報告事項僅限列議程草案第1至50案議案，及增列26案議案，其中仍未包含行政院版財劃法草案及強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案。

