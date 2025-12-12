在野推國內移轉投票 不在籍投票專法立院逕付二讀

在野黨推動「不在籍投票」專法，欲建立國內移轉投票機制，藍白立委今天以人數優勢，在立法院會透過表決將該案抽出逕付二讀。民眾黨團表示，此案為優先法案，本會期將持續力推專法通過。

國民黨團書記長羅智強表示，不在籍投票是國民黨重視的法案，任何法案，到一定的時間點就會排上，相關要通過的法案，也都會在黨團大會決定並行動，由大家共同決定；國民黨團只有清單，不會設定期程。

民眾黨立委林國成表示，民眾黨團推動國內移轉投票，民進黨團想要故意誤導為「國外不在籍投票」，導致社會大眾產生錯覺；國內移轉投票是當前趨勢，許多人因為工作無法返鄉投票，推動立法順理成章，也還給老百姓方便，到底有什麼不好？

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，不在籍投票看似降低投票成本，卻可能增加選務複雜度，應周延討論並與地方凝聚共識。