總統與黨籍立委便當會 綠：很好的對話機制

中央社／ 台北12日電

身兼民進黨主席的總統賴清德今天中午將邀民進黨籍立委便當會，民進黨立法院黨團表示，賴總統是因應立法院近期爭議法案，廣泛聽取黨團成員意見，相信會是很好的對話機制。

媒體詢問賴總統是否就財劃法修法爭議替行政院長卓榮泰拆彈，民進黨團幹事長鍾佳濱上午受訪表示，賴總統基於領導國家，也是黨主席，對於當前政局希望能強化跟立院黨團成員互動，了解大家對重大爭議法案的看法。

鍾佳濱說，在野黨最近不斷推出爭議法案，例如助理費除罪化、修改國籍法、推動不在籍投票等，如果讓藍白繼續挾國會多數通過，對台灣民主法治、自由是很大的打擊。

鍾佳濱表示，在野黨推動影響國家利益、違背人民意志的議案，賴總統聽取黨團成員看法，尋求一致對抗藍白違逆社會主流的作法。

民進黨政策會執行長吳思瑤指出，立法院是國家政治局勢非常重要的戰場，民進黨如何在失靈、失序的戰場表達民意，進一步捍衛民主，應當是賴總統今天便當會要跟大家傳達的；今天的便當會相信會是一個很好的對話機制。

至於財劃法覆議案遭否決後，是否會採取不副署、不執行方式因應，吳思瑤說，不副署或不執行都是合憲方式，可以採取不同的憲政途徑，作為行政彌補的措施。

吳思瑤表示，社會都能夠接受行政部門必須反制，因為毀憲亂政的是立院，行政部門不得已必須有所反制，社會勢必能夠接受。採取的途徑、路線，要能充分讓社會理解。

