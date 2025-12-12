影／陳玉珍與國會助理工會代表協商 達成三點共識
國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化，引發國會助理反彈。立法院助理工會今在立法院手持「助理不是奴才 不良立委下台」標語，喊話陳玉珍撤案。陳玉珍與立法院國會助理工會理事長李永誠、立法院國會助理工會監事會召集人王忠智，上午針對「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」協商，達成三點共識。部分國會助理因為要求立委撤案未果提前離席。
三項共識包括，雙方確認國會助理是國會運作不可或缺的角色，現行公費助理的薪資與年終獎金給付方式將維持不變，各項既有福利；包括勞健保、退休金、生日禮金、健檢補助與文康活動費不受到任何影響，其餘勞雇權益則依「勞基法」辦理，保障不退縮。
其次，現行公費助理制度仍有優化空間。像是專業加給、資深加給、在職進修、更多福利措施，以及比照立法院約聘僱人員參與各式文康社團等制度，均被認為值得加速法制化，提升國會助理權益。
最後，針對未來相關提案的審查，陳玉珍委員承諾願意協助以修正動議方式，把助理工會提出的版本整併後送入司法及法制委員會審查，以補上原提案不足之處，讓改革方向更貼近助理實際需求。
