綠提復議表決失利 修司法院組織法提升國會監督付委審查

民眾黨立院黨團日前提出司法院組織法修法版本，重點包括對司法院依法律授權所訂定的授權命令提升國會監督力道等。民進黨立法院黨團提出復議，今天在立法院會表決，復議案不通過，本案付委審查。

民眾黨前主席柯文哲日前因「京華城案」出庭，柯文哲批評，說好的法庭直播卻變成事後播放。民眾黨也表示，說好的直播，司法院卻硬要上映爛尾二輪片。立法的文字是法庭直播，司法院卻曲解成事後播放，濫行解釋，子法悖離母法。司法院知法玩法，公然違法，甚至嚴重限縮播放範圍，連角度也要精心設計，以為能比照國外看到法官的訴訟指揮，結果只能巧妙地看到法官的背影和旁聽席。

民眾黨團於事提案，有鑑於近年司法院會議成效不彰，召開頻率與討論品質低落，且司法院相關重要事項如行政命令的訂定，不但未於司法院會議討論，於10月29日前，司法院更未在網站完整公開司法院會議紀錄，不利外界監督。

民眾黨團提案案由也指出，司法院於10月9日依據法院組織法授權所訂定的法庭錄音錄影公開播送實施辦法，嚴重牴觸立法者本意、架空法律。為打造公開透明的司法，有必要將司法院會議相關規範提升至法律位階，並擴大司法院會議的多元代表性，以強化司法院會議的功能，並對司法院依法律授權所訂定的「授權命令」提升國會監督力道。

民進黨立院黨團對此案提出復議，並於今天的院會表決，藍白挾人數優勢勝出，復議案不通過，此案照原做決定處理，即交付立法院交通委員會審查。