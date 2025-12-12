陳玉珍赴抗議現場：提案過程也許不周延 願與助理工會協商

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化，引發國會助理反彈。立法院助理工會今在立法院門口前喊話陳玉珍撤案，陳玉珍也到場說明，提案過程也許不夠周延，如果大家對於立委自肥部分可以修改，助理權益一定會受到保障，她也喊話別把此事變成政黨鬥爭，但現場助理仍不滿嗆聲。

陳玉珍說，助理就像她的家人、兄弟姊妹，立委非常需要助理協助，尤其很多助理有專業法學素養，從各方面協助。此話引爆助理強烈不滿，反嗆「不要講幹話」，陳玉珍也不甘示弱說「他們只是想要鬧場」

陳玉珍說，今天立法院助理費討論案，引發這麼大的迴響是正面事情。她說，今天討論助理費案，別變成政黨鬥爭，民進黨在立法院多數的這8年，也沒有去修助理的權利，提案過程也許不夠周延、各委員也許沒仔細詢問助理意見，立法過程中只是一個提案，助理也可以回去辦公室提出自己的法案，或在討論過程中，請委員提出修正動議。