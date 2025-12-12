聽新聞
0:00 / 0:00
陳玉珍赴抗議現場：提案過程也許不周延 願與助理工會協商
國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化，引發國會助理反彈。立法院助理工會今在立法院門口前喊話陳玉珍撤案，陳玉珍也到場說明，提案過程也許不夠周延，如果大家對於立委自肥部分可以修改，助理權益一定會受到保障，她也喊話別把此事變成政黨鬥爭，但現場助理仍不滿嗆聲。
陳玉珍說，助理就像她的家人、兄弟姊妹，立委非常需要助理協助，尤其很多助理有專業法學素養，從各方面協助。此話引爆助理強烈不滿，反嗆「不要講幹話」，陳玉珍也不甘示弱說「他們只是想要鬧場」
陳玉珍說，今天立法院助理費討論案，引發這麼大的迴響是正面事情。她說，今天討論助理費案，別變成政黨鬥爭，民進黨在立法院多數的這8年，也沒有去修助理的權利，提案過程也許不夠周延、各委員也許沒仔細詢問助理意見，立法過程中只是一個提案，助理也可以回去辦公室提出自己的法案，或在討論過程中，請委員提出修正動議。
陳玉珍說，他願意開大門走大路，公開討論，中間有任何的汙衊也承受。對於立委自肥的部分可以修改，強調助理的權益一定會受到保障，並與工會幹部一同到立法院紅樓協商。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言