陳玉珍赴抗議現場：提案過程也許不周延 願與助理工會協商

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院助理工會今在立法院門口前喊話國民黨立委陳玉珍撤案，陳玉珍到場說明。記者劉懿萱／攝影
立法院助理工會今在立法院門口前喊話國民黨立委陳玉珍撤案，陳玉珍到場說明。記者劉懿萱／攝影

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化，引發國會助理反彈。立法院助理工會今在立法院門口前喊話陳玉珍撤案，陳玉珍也到場說明，提案過程也許不夠周延，如果大家對於立委自肥部分可以修改，助理權益一定會受到保障，她也喊話別把此事變成政黨鬥爭，但現場助理仍不滿嗆聲。

陳玉珍說，助理就像她的家人、兄弟姊妹，立委非常需要助理協助，尤其很多助理有專業法學素養，從各方面協助。此話引爆助理強烈不滿，反嗆「不要講幹話」，陳玉珍也不甘示弱說「他們只是想要鬧場」

陳玉珍說，今天立法院助理費討論案，引發這麼大的迴響是正面事情。她說，今天討論助理費案，別變成政黨鬥爭，民進黨在立法院多數的這8年，也沒有去修助理的權利，提案過程也許不夠周延、各委員也許沒仔細詢問助理意見，立法過程中只是一個提案，助理也可以回去辦公室提出自己的法案，或在討論過程中，請委員提出修正動議。

陳玉珍說，他願意開大門走大路，公開討論，中間有任何的汙衊也承受。對於立委自肥的部分可以修改，強調助理的權益一定會受到保障，並與工會幹部一同到立法院紅樓協商。

立法院助理工會今在立法院門口前喊話國民黨立委陳玉珍撤案，陳玉珍到場說明。記者劉懿萱／攝影
立法院助理工會今在立法院門口前喊話國民黨立委陳玉珍撤案，陳玉珍到場說明。記者劉懿萱／攝影

影／賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

賴清德總統今天上午出席南科國網雲端算力中心啟用，進場前受訪，痛批國會當家的藍白主導通過各種法案，即使憲法法庭判決立法院職...

助理費案有共識了！ 陳玉珍同意整合工會版本付委審查

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化惹議，立院國會助理工會今與陳玉珍協商，雙方約討論一個多小時，部分助理盼撤案未果離席抗議。...

停砍公教年金 立院下午三讀

停砍公教年金相關法案預計將在今日立法院會三讀闖關，國民黨立院黨團發出甲動，今早便召開黨團大會，黨團書記長羅智強說，國民黨...

韓國瑜點名3次未見人影喊：奧運金牌怎麼這麼慢？李洋幽默一句還原真相

立法院昨（11）日進行114年度中央政府總預算案黨團協商，議程進行到運動部預算時，因見見運動部長、奧運羽球金牌李洋進入會議室，院長韓國瑜連對著麥克風點名3次，讓他忍不住幽默表示：「這個奧運金牌動作怎麼這麼慢？他應該是飛毛腿才對。」引發現場一陣笑聲。

民進黨：過半民意不支持強推「亂台」法案 籲藍白懸崖勒馬

民進黨今天舉行「藍白毀國亂台法案全民反感」民調記者會，公布多項爭議法案均遭到高比例民眾反對，呼籲藍白立委懸崖勒馬、尊重民...

1.25兆軍費條例、院版財劃法 藍白再擋付委闖關又失敗

行政院會11月27日通過預算規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，2日即送立院審議，遲遲未...

