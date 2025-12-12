快訊

台灣寶可夢中心開賣12款新品！手心吉祥物太Q 網傻眼「萬聖節周邊」還在賣

韓國瑜點名3次未見人影喊：奧運金牌怎麼這麼慢？李洋幽默一句還原真相

高雄甲仙地震竟和1月嘉義大埔地震有關？氣象署：淺層所以搖晃劇烈

談黨籍立委便當會 賴總統喊話藍白：以國家利益為最優先

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
談黨籍立委便當會，賴清德總統喊話藍白，應以國家利益為最優先。圖／聯合報系資料照片
談黨籍立委便當會，賴清德總統喊話藍白，應以國家利益為最優先。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統12日出席活動前受訪。有關中午的便當會，他表示，這段時間以來藍白主導的立法院所通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全，因此他召集立法院民進黨團，大家共同討論如何因應這個局勢。他呼籲藍白以國家利益為最優先，共同合作，國家才會持續進步，才能得到人民支持。

被問及中午是否召開便當會，賴總統回應「是的」。他提及，2024年總統跟立委選舉，感謝國人支持，讓他當選總統，府院由民進黨當家，國民黨跟民眾黨贏得立法院多數，國會由藍白當家。

賴總統表示，自從去年520他上任以來，在過去前總統蔡英文執政八年的基礎之上，致力於推動各項政策，讓國家更安全、經濟更進步，對人民也提供更好的照顧。

賴總統指出，去年跟今年，不管是地震或是風災或是非洲豬瘟，行政院卓榮泰院長率領的團隊都站在第一線，不眠不休協助地方政府救災或是防疫的各項工作。

賴總統強調，他也非常希望，藍白當家的立法院，一方面能夠發揮憲政的精神，監督行政院，同時也能夠協助行政單位，推動福國利民的法案，這樣對國家來講才是最有利的。

他認為，很可惜，藍白當家的立法院反其道而行，在去年通過了《立法委員職權行使法》之後，被司法院憲法法庭判決為違憲，藍白並沒有檢討改進，也沒有得到教訓，反而一不做、二不休，修改《憲訴法》，乾脆把司法院憲法法庭給予凍結。

他指出，藍白現在放著中央政府總預算不審，也阻止國防特別預算進入委員會審查，反而是變本加厲，透過逕付二讀，沒有公聽會也沒有委員會審查，這種程序不正義的方式，通過許多法案。

賴總統表示，這段時間以來藍白主導的立法院所通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利，將使中央政府沒有能力應變各種措施。在這種嚴肅的狀況之下，他當然要召集立法院民進黨團，大家共同討論如何因應這個局勢。

他呼籲在野黨，不同政黨沒有關係，民主政治就是政黨政治，政黨政治本來就是要彼此競爭，但是國家只有一個，府院執政的民進黨以國家利益為最優先，希望在立法院當家的藍白兩個政黨，也要以國家利益為最優先，共同合作，這樣國家才會持續進步，也才能夠得到人民的支持。

立法院 民進黨 政治

延伸閱讀

邀賴總統立院國情報告 羅智強：一定要詢答 模式可討論

中研院評議會12月13日選新院長 送交賴總統圈選

5.9億炸藥標案 凌濤：賴清德總統把顧立雄當防火牆

從賴市長到賴總統 侯漢廷：裝潢師從修路燈進化到賣炸藥

相關新聞

停砍公教年金 立院下午三讀

停砍公教年金相關法案預計將在今日立法院會三讀闖關，國民黨立院黨團發出甲動，今早便召開黨團大會，黨團書記長羅智強說，國民黨...

影／賴總統批藍白在野不知檢討 還變本加厲嚴重影響國安

賴清德總統今天上午出席南科國網雲端算力中心啟用，進場前受訪，痛批國會當家的藍白主導通過各種法案，即使憲法法庭判決立法院職...

韓國瑜點名3次未見人影喊：奧運金牌怎麼這麼慢？李洋幽默一句還原真相

立法院昨（11）日進行114年度中央政府總預算案黨團協商，議程進行到運動部預算時，因見見運動部長、奧運羽球金牌李洋進入會議室，院長韓國瑜連對著麥克風點名3次，讓他忍不住幽默表示：「這個奧運金牌動作怎麼這麼慢？他應該是飛毛腿才對。」引發現場一陣笑聲。

平息助理費除罪化爭議 羅智強：盼催生真正法制改革

國民黨立委陳玉珍提案修法助理費除罪化，引發爭議，在藍營內部也有不同聲音。國民黨立院黨團書記長羅智強表示，今日交換意見，吸...

談黨籍立委便當會 賴總統喊話藍白：以國家利益為最優先

賴清德總統12日出席活動前受訪。有關中午的便當會，他表示，這段時間以來藍白主導的立法院所通過的種種法案，已經嚴重影響到國...

邀賴總統立院國情報告 羅智強：一定要詢答 模式可討論

行政院提出預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在野黨均要求賴清德總統赴立法院進行國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。