談黨籍立委便當會 賴總統喊話藍白：以國家利益為最優先

賴清德總統12日出席活動前受訪。有關中午的便當會，他表示，這段時間以來藍白主導的立法院所通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全，因此他召集立法院民進黨團，大家共同討論如何因應這個局勢。他呼籲藍白以國家利益為最優先，共同合作，國家才會持續進步，才能得到人民支持。

被問及中午是否召開便當會，賴總統回應「是的」。他提及，2024年總統跟立委選舉，感謝國人支持，讓他當選總統，府院由民進黨當家，國民黨跟民眾黨贏得立法院多數，國會由藍白當家。

賴總統表示，自從去年520他上任以來，在過去前總統蔡英文執政八年的基礎之上，致力於推動各項政策，讓國家更安全、經濟更進步，對人民也提供更好的照顧。

賴總統指出，去年跟今年，不管是地震或是風災或是非洲豬瘟，行政院卓榮泰院長率領的團隊都站在第一線，不眠不休協助地方政府救災或是防疫的各項工作。

賴總統強調，他也非常希望，藍白當家的立法院，一方面能夠發揮憲政的精神，監督行政院，同時也能夠協助行政單位，推動福國利民的法案，這樣對國家來講才是最有利的。

他認為，很可惜，藍白當家的立法院反其道而行，在去年通過了《立法委員職權行使法》之後，被司法院憲法法庭判決為違憲，藍白並沒有檢討改進，也沒有得到教訓，反而一不做、二不休，修改《憲訴法》，乾脆把司法院憲法法庭給予凍結。

他指出，藍白現在放著中央政府總預算不審，也阻止國防特別預算進入委員會審查，反而是變本加厲，透過逕付二讀，沒有公聽會也沒有委員會審查，這種程序不正義的方式，通過許多法案。

賴總統表示，這段時間以來藍白主導的立法院所通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利，將使中央政府沒有能力應變各種措施。在這種嚴肅的狀況之下，他當然要召集立法院民進黨團，大家共同討論如何因應這個局勢。

他呼籲在野黨，不同政黨沒有關係，民主政治就是政黨政治，政黨政治本來就是要彼此競爭，但是國家只有一個，府院執政的民進黨以國家利益為最優先，希望在立法院當家的藍白兩個政黨，也要以國家利益為最優先，共同合作，這樣國家才會持續進步，也才能夠得到人民的支持。