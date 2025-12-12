影／賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
賴總統批在野不知檢討還變本加厲，嚴重影響國安。記者周宗禎／攝影
賴清德總統今天上午出席南科國網雲端算力中心啟用，進場前受訪，痛批國會當家的藍白主導通過各種法案，即使憲法法庭判決立法院職權行使法違憲，藍白依舊沒有檢討改進反變本加厲，凍結憲法法庭等等，嚴重影響國家安全、社會安定、國家財政永續及傷害人民公平權利，「我當然要召集立法院民進黨團，共同討論如何因應局勢」。

賴總統說，希望藍白當家立法院發揮憲政精神，監督行政院，也協助行政單位推動福國利民法案，這樣對國家才是最有利的。但藍白當家立法院反其道而行，去年通過立法院職權行使法後，被司法院憲法法庭判決違憲，未檢討改進，也沒有得到教訓，反而一不做、二不休，修改憲法訴訟法，乾脆凍結司法院憲法法庭。如今放著中央政府總預算不審，也阻止國防特別預算進入委員會審查，變本加厲透過逕付二讀，沒有公聽會也沒有委員會審查，通過許多法案。

賴總統說，這段時間藍白主導立法院通過種種法案，已嚴重影響國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平權利，將使中央政府沒有能力應變各種措施。「在這種嚴肅狀況下，我當然要召集立法院民進黨團，大家共同討論如何因應這個局勢」。

賴總統稱「不同政黨沒有關係，民主政治就是政黨政治，政黨政治就是要彼此競爭，但國家只有一個」。執政的民進黨以國家利益為最優先，也希望立法院當家的兩個政黨「以國家利益為最優先，共同合作，國家才會持續進步，得到人民支持。」

賴總統上午出席南科國網雲端算力中心啟用，進場前受訪指出，2024年總統和立法委員選舉，他當選總統，府院由民進黨當家，國民黨、民眾黨贏國會當家。然而去年520上任以來他致力推動各項政策，讓國家更安全，經濟更進步，對人民也提供更好照顧。去年和今年的地震、風災及非洲豬瘟，行政院長卓榮泰率領團隊站在第一線，不眠不休協助地方政府救災或防疫。

