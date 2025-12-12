邀賴總統立院國情報告 羅智強：一定要詢答 模式可討論

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院提出預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在野黨均要求賴清德總統赴立法院進行國情報告國民黨立院黨團書記長羅智強今說，目前要求是詢答，但模式可以討論。

針對特別條例，由於預算規模龐大，在野黨要求賴清德必須到立法院進行國情報告且要接受詢答或諮詢，總統府方面目前未為應允。民眾黨立院黨團今早舉行記者會，呼籲賴清德到國會國情報告。

羅智強說，「目前我們要求是詢答」，如果總統府接受的話，再安排詢答的模式，這都是可以討論的。國民黨、民眾黨跟民進黨都可以討論詢答模式。

羅智強表示，詢答有各種模式，但一定要來國會接受詢答，採取什麼形式還可以再來討論。

國民黨立委賴士葆表示，前總統李登輝是到國民大會，五名國大代表問，李登輝統問統答，也可以不答。

