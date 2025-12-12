邀賴總統立院國情報告 羅智強：一定要詢答 模式可討論

行政院提出預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在野黨均要求賴清德總統赴立法院進行國情報告。國民黨立院黨團書記長羅智強今說，目前要求是詢答，但模式可以討論。

針對特別條例，由於預算規模龐大，在野黨要求賴清德必須到立法院進行國情報告且要接受詢答或諮詢，總統府方面目前未為應允。民眾黨立院黨團今早舉行記者會，呼籲賴清德到國會國情報告。

羅智強說，「目前我們要求是詢答」，如果總統府接受的話，再安排詢答的模式，這都是可以討論的。國民黨、民眾黨跟民進黨都可以討論詢答模式。

羅智強表示，詢答有各種模式，但一定要來國會接受詢答，採取什麼形式還可以再來討論。

國民黨立委賴士葆表示，前總統李登輝是到國民大會，五名國大代表問，李登輝統問統答，也可以不答。