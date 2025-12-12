現身挺國會助理遭嗆 張啓楷反批：民進黨立委跑哪去？

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院助理工會今在立法院門口前喊話國民黨立委陳玉珍撤案，民眾黨立委張啓楷到場聲援。記者劉懿萱／攝影
立法院助理工會今在立法院門口前喊話國民黨立委陳玉珍撤案，民眾黨立委張啓楷到場聲援。記者劉懿萱／攝影

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化，引發國會助理反彈。立法院助理工會今在立法院門口前喊話陳玉珍撤案。民眾黨立委張啓楷也到場聲援，但遭部分助理嗆收割。張啓楷說，他反對現行提案，當初當記者時，與台北市已故議員李新是第一任的國會助理公會理事長，他們共同推動國會助理制度化，他都站在此處就是支持。

張啓楷今聲援國會助理，遭部分助理嗆聲兩面手法、收割，媒體詢問辦公室助理是否有連署？張啓楷回應自己都站在這裡，辦公室就是支持。媒體追問是否反對陳玉珍法案？張啓楷說並非反對，既然陳玉珍說等等會溝通，大家就共同解決。

張啓楷認為，國會助理有工作保障，這沒問題，大家共同努力，他當初當記者，跟李新就是第一任的國會助理工會理事長，兩人是結拜兄弟，推動公費助理制度化，這個制度是一定要持續下去的，工作權要受到保障，至於黨團版本，張啓楷說還要進一步討論。綠委辦公室助理則回嗆民眾黨團支持嗎？不要收割，兩面手法「你怎麼沒簽？」

張啓楷稍後也在黨團記者會上，反批民進黨立委跑去哪裡？不支持還調皮搗蛋撤後腿，認為民眾黨助理也有很多人連署。民眾黨團總召黃國昌說，支持助理費制度化、公款公用，不支持當初民進黨粗暴地將國務機要費除罪化，沒有在委員會詢答、逐條討論，他們絕不支持。

