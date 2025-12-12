「抗中保台」要玩不通了？ 侯漢廷：當賴清德的兵是去送死

社民黨北市議員苗博雅稱戰時可上班課惹議，黑熊學院認為若把戰爭換成颱風或強烈地震等天災，答案就很清晰。新黨北市議員侯漢廷今批，民進黨對戰爭輕描淡寫，把選票看得比人命還重要，現在當賴清德總統的兵就是去送死。

侯漢廷接受王淺秋廣播節目專訪提及，苗博雅現在已經偷換論點，一開始是告訴大家，戰爭來臨時不要怕，因為多數人「可以」維持正常運作，但現在稱「我們是『希望』、要『努力』正常運作。」實際上就是做不到，戰爭不能夠用「希望」的。

他說，現在最關鍵的是，大家要到防空避難室這件事從來都沒有演練過，賴清德、民進黨都不敢面對跟主張。只有對戰爭輕描淡寫，讓大家不害怕戰爭，把所有主張兩岸要和談、避戰的人都抹成是投敵、投降，這些人才能夠獲得政治紅利，目的就是票投民進黨、戰爭不要怕，民眾才願意支持抗中保台。

侯漢廷直言，如此操作是因為「抗中保台」已經要玩不通了，他們清楚知道抗中保台跟得票的界線、臨界點在哪裡。蔡英文時期玩得通是因大家用鍵盤或用嘴來抗中保台，民進黨的票就會增加，賴清德若說2027年起就面臨戰爭風險，民進黨認真讓大家演練停班課，大家會覺得生活受影響，搞到要打仗，民進黨就會掉票。

侯漢廷認為民進黨不敢面對備戰，因為知道2027年兩岸武統是假的，不需要太認真，再者若知道2027年可能是真的，也不敢做這些訓練，因為做了就掉票，「他把選票看得比人命還重要」，再不然就是對戰爭的無知，把它當兒戲。

侯漢廷舉例，中國大陸有1萬人以上的解放軍願意為了統一之戰而殉國，台灣內有沒有1萬個台獨勇士願意保護賴清德政權、立委沈伯洋、網紅閩南狼（陳柏源）和八炯（溫子渝）而殉國？「我當然不要去當賴清德的兵，現在去當賴清德的兵就是去送死、去當炮灰。」

他告訴台灣人，不需要去為了民進黨執政犧牲，軍人保家衛國要殉國，犧牲自己要保護沈伯洋、八炯跟閩南狼？