停砍公教年金 立院下午三讀

停砍公教年金相關法案預計將在今日立法院會三讀闖關，依照朝野協商結論，下午處理停砍公教年案二案，由於在野二黨已經表態支持，依照可望三讀的提案，執行7年的公教年金逐年遞減政策，明年起停止再砍。

國民黨立院黨團發出甲動，今早便召開黨團大會，黨團書記長羅智強說，國民黨團將停砍公教年金這件事當作是重中之重、優先法案，盼今天順利通過。據了解，民眾黨立院黨團準備提出自己的停砍公教年金草案版本，藍白或可能各自投票，有藍委已收到通知留院待命，「一票都不能少」。

停砍公教年金相關草案於上月11日交付協商，今日剛過協商期一個月，可由院會處理。國民黨團今將以人數優勢，讓停砍公教年金草案闖關三讀，預計將「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例第六十七條條文修正草案」，分別排入立法院會討論事項第三、第四案。

羅智強和國民黨團首席副書記長林沛祥更一起守夜，為防出現變數；國民黨立委翁曉玲也在臉書上，表示「為公教朋友討回公道，倒數計時⋯⋯大家加油！」

國民黨團今早召開黨團大會，就停砍公教年金修法草案凝聚共識。會後，羅智強受訪說，停砍年金才是真改革，國民黨團站在捍衛公教尊嚴、退休保障，以及防止文官崩壞、人才崩解的危機。台灣有今天的經濟奇蹟、國家發展，有非常棒的公務員撐起國家建設，有非常棒的老師教育國家的人才。民進黨執政的這些年，汙名化公教人員，打擊這些辛苦的公教人員的士氣，同時實際造成國考人數暴跌，老師找不到人的窘境。

羅智強表示，這次提出的是停砍年金所得替代率，不是回到2018年前，不要再讓已經受傷的這些公教人員，還要再繼續受到政府的欺凌。國民黨團將停砍公教年金這件事當作是重中之重、優先法案。希望今天能順利通過。

羅智強說明，所得替代率停砍，國民黨版本是從民國113年開始停砍，回溯到民國113年；另外會針對物價指數，進行相關調整。這是修法兩大重點。

另一方面，據了解，民眾黨團準備提出自己的停砍公教年金草案版本，藍白可能各自投票，有藍委已收到通知，留院待命，「一票都不能少」。