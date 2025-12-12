陳玉珍提助理費除罪化修法惹議 國會助理工會抗議籲撤案
國民黨立委陳玉珍提助理費除罪化修法惹議，國會助理工會今天上午在立法院大門口抗議，呼籲撤案。陳玉珍也出現在抗議現場向助理工會釋善意，邀請國會助理工會代表開會協商，盼能達成共識，保障公費助理的工作權。
陳玉珍領銜提出助理費除罪化修法草案，立法院會已於五日付委審查。修法重點包括，立委每人得置助理若干人，由委員聘用；助理健康檢查費用、文康活動費用及依勞動基準法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助；補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，免檢據核銷等。
助理工會表示，嚴正反對任何可能弱化公費助理制度機制等修法方向，呼籲朝野立委三思而後行。工會也發起助理連署，要求立委撤案。工會也擴大連署範圍，邀請朝野立委一起加入，多名民進黨立委都已簽署，在野黨立委陳昭姿表態力挺，民眾黨立委張啟楷今天也前來聲援，被助理們砲轟是來收割的。
