韓國瑜點名3次未見人影喊：奧運金牌怎麼這麼慢？李洋幽默一句還原真相

立法院昨（11）日進行114年度中央政府總預算案黨團協商，議程進行到運動部預算時，因見見運動部長、奧運羽球金牌李洋進入會議室，院長韓國瑜連對著麥克風點名3次，讓他忍不住幽默表示：「這個奧運金牌動作怎麼這麼慢？他應該是飛毛腿才對。」引發現場一陣笑聲。

李洋稍晚也在臉書還原現場情況，他強調自己「沒有遲到」，其實一直在會議室外等待被叫進場，但外面人潮擠得像「演唱會入場」，一度寸步難行，才會導致無法立刻進到協商現場。

李洋在臉書寫道，第一次參與立院朝野協商，外頭湧入大量人員，使得「一時之間真的擠不進去」，就在院內不斷唱名他的同時，他仍被塞在門外。他也幽默回應韓國瑜的玩笑：「跟院長報告，我是李洋，不是羚羊啊！」並再次強調當天「沒有遲到，只是進不去」。

李洋表示，此次協商經驗相當寶貴，也感受到立委們對運動部工作的支持。他承諾接下來將與團隊推動全民運動、競技運動與職業運動，「協商可以塞車，但我們推動運動政策的腳步不會塞車。」