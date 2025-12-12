被指查連署撤助理費案藍營助理 傅崐萁嗆：都是綠媒亂講

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委陳玉珍提案修法助理費除罪化，引發爭議且仍在延燒。國會助理工會串聯助理連署，捍衛助理權益。傳國民黨立院黨團總召傅崐萁下令查連署助理名單，傅崐萁今在受訪時否認，表示這都是綠媒在亂講。不過，對於是否撤案，傅崐萁並沒有回答。

陳玉珍日前提案修法「立法院組織法」第32、33、35條，將立院編列助理公費，直接發給立委手中，並授權立委統籌運用並免單據核銷。此修法草案一出，立即在國會助理圈炸鍋。

現藍營助理圈也傳，傅崐萁正在查有多少藍委助理參與連署，有些助理擔憂傅崐萁會施壓藍委，辭退參與連署的藍委助理。

國民黨立委洪孟楷表示，沒有聽過，「本委員辦公室沒有禁止我們助理做任何自己意願要做的事情。」他隨後強調，他尊重所有助理的個人意見。

傅崐萁說，這都是綠媒在亂講。民主法治的社會不可做這樣的事情，且國會殿堂是最民主的地方，各種聲音都應該尊重。查水表的事情是千千萬萬不能做的事情。這些綠媒不要再放假消息、假訊息，天天在製造國家的事端。沒有的事就很清楚，有的話請綠媒公布是誰。

