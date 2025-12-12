【專家之眼】賴清德「民主反共」與汪精衛的「和平反共」

近期賴清德總統強調「民主、反共、國家利益」，並將中華民國的主權、防衛與民主價值結合為一套完整敘事。另一方面，1940年汪精衛也曾在南京，以「和平、反共、建國」為標誌，增添在中華民國國旗之上，以便與重慶的國民政府相區隔。兩者都使用「反共」，且賴清德還在敘事中強調「中華民國」國名不必更改，但以國家利益來攏絡在野黨與影射台獨，兩人的口號有其一定的相似性，相互比較有助理解不同政治力量如何在「反共」語境下建構自身的合法性。

首先，賴清德是否模仿汪精衛不得而知，但兩者發表的時間相差85年，且賴清德的「反共」是以中共為目標，也是維持主權與現狀的安全策略。在這方面，汪精衛是在日本卵翼下與希特勒合作反共，出發點類似。

當時中國面臨日本侵略、國共內戰、軍閥割據。汪精衛以「和平反共」為口號，實際上是以反共論述，向民眾與日本雙方提供政治正當性。他所謂的「和平」並非民族解放，而是接受日本條件下的政治妥協。

其次，賴清德的「民主反共」以民主制度為出發點，強調中華民國的主權、自由與人權，反共的理由在於防止台灣被吸納到專制體制，維護人民的生活方式。汪精衛的「和平反共」則是政權依附的產物。他把「反共」當作政治工具，既向日本示好、又試圖削弱蔣介石的正統地位，以「建國」之名掩蓋主權讓渡的事實。

再來看國家定位的對比。賴清德的論述核心是維護「中華民國在台灣」的主權與現狀，反共是為了避免被併吞、保持自我治理。汪精衛雖然打著中華民國旗號，但南京政權在實質上已將部分主權讓渡給日本，以反共為敘事包裝自身的生存需求。

最後，在戰略目標上，賴清德主張的是防衛型、價值導向的反共—透過國防、國際合作與民主韌性維持現狀。汪精衛的反共則是政治操作型，目的是確保自身政權存續，而非保護國家。

綜合而言，儘管賴清德與汪精衛都使用「反共」與「中華民國」的語彙，賴清德的「反共」是有意爭奪在野勢力的神主牌，以便鞏固統治；汪精衛的「反共」則是依附於外力、用以合理化妥協的政治口號。同樣談「反共」，前者強調對內，後者強調對外，正是兩者的根本差異，但整體觀之，兩者的主張還是有一些相似性。