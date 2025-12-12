吳志中密訪以色列談「台灣之盾」？外交部不評論

路透引述三位知情人士報導，台灣尋求和以色列在國防領域加強合作之際，台灣外交部政務次長吳志中近日曾對以色列進行未公開的訪問。

我外交部表示，台灣與以色列共享自由民主價值，持續務實推動經貿、科技、文化、青年及教育等領域合作，鼓勵雙邊人員交流，有關吳志中是否訪以，沒有評論。

但外交部長林佳龍昨臉書發文表示，近日在外交部接見以色列國會印太小組主席泰勒，歡迎泰勒再度訪台並出席首次移師台灣的「耶路撒冷祈禱早餐會」。

路透報導指出，以色列如同大多數國家，承認北京而非台北，台灣外交高層出訪以色列等沒有邦交國家的情況罕見。儘管如此，台灣一直視以色列為重要民主夥伴，並在二○二三年十月哈瑪斯襲擊以色列南部和隨後的加薩戰爭中力挺以色列，互動持續提升。

基於此事敏感，這些消息人士不願具名。他們告訴路透，吳志中近幾周曾前往以色列，其中兩人表示，這項訪問發生於本月。

消息人士拒絕透露吳志中此行會見對象或討論內容，包括是否觸及賴清德總統十月宣布、將部分仿效以色列防空系統打造的多層次防空系統「台灣之盾」。

台灣外交部拒絕評論吳志中是否曾訪問以色列，以色列外交部也未回應置評請求。

林佳龍上月曾表示，台灣和以色列在「科技與防務方面，當然彼此之間有互相學習與一些交流」。他說，正如台灣提出「台灣之盾」構想，以色列則有「鐵穹」防空系統。報導說，台灣在中東幾乎沒有外交足跡，但台灣與以色列有互設代表處。

十月間，吳志中在台北會見以色列社會福利部總司長亞朗尼，賴清德總統九月也在總統府接見六名以色列國會議員。同樣在十月，賴清德在美以公共事務委員會於台灣舉辦的晚宴上表示，以色列捍衛領土的決心與能力為台灣提供「寶貴的典範」，並引用聖經中大衛對抗歌利亞的故事。