聽新聞
0:00 / 0:00

吳志中密訪以色列談「台灣之盾」？外交部不評論

聯合報／ 國際中心、記者張文馨／綜合報導
路透報導，外交部次長吳志中近日祕密訪問以色列。 圖／聯合報系資料照片
路透報導，外交部次長吳志中近日祕密訪問以色列。 圖／聯合報系資料照片

路透引述三位知情人士報導，台灣尋求和以色列國防領域加強合作之際，台灣外交部政務次長吳志中近日曾對以色列進行未公開的訪問。

我外交部表示，台灣與以色列共享自由民主價值，持續務實推動經貿、科技、文化、青年及教育等領域合作，鼓勵雙邊人員交流，有關吳志中是否訪以，沒有評論。

但外交部長林佳龍昨臉書發文表示，近日在外交部接見以色列國會印太小組主席泰勒，歡迎泰勒再度訪台並出席首次移師台灣的「耶路撒冷祈禱早餐會」。

路透報導指出，以色列如同大多數國家，承認北京而非台北，台灣外交高層出訪以色列等沒有邦交國家的情況罕見。儘管如此，台灣一直視以色列為重要民主夥伴，並在二○二三年十月哈瑪斯襲擊以色列南部和隨後的加薩戰爭中力挺以色列，互動持續提升。

基於此事敏感，這些消息人士不願具名。他們告訴路透，吳志中近幾周曾前往以色列，其中兩人表示，這項訪問發生於本月。

消息人士拒絕透露吳志中此行會見對象或討論內容，包括是否觸及賴清德總統十月宣布、將部分仿效以色列防空系統打造的多層次防空系統「台灣之盾」。

台灣外交部拒絕評論吳志中是否曾訪問以色列，以色列外交部也未回應置評請求。

林佳龍上月曾表示，台灣和以色列在「科技與防務方面，當然彼此之間有互相學習與一些交流」。他說，正如台灣提出「台灣之盾」構想，以色列則有「鐵穹」防空系統。報導說，台灣在中東幾乎沒有外交足跡，但台灣與以色列有互設代表處。

十月間，吳志中在台北會見以色列社會福利部總司長亞朗尼，賴清德總統九月也在總統府接見六名以色列國會議員。同樣在十月，賴清德在美以公共事務委員會於台灣舉辦的晚宴上表示，以色列捍衛領土的決心與能力為台灣提供「寶貴的典範」，並引用聖經中大衛對抗歌利亞的故事。

吳志中 以色列 外交部 賴清德 林佳龍 台灣之盾 國防 防空系統

延伸閱讀

吳志中密訪以色列？ 外交部重申：台以共享民主價值

梵蒂岡等12個邦交國邦誼穩固？ 吳志中：我認為不會斷交

吳志中柏林安全會議演說：台歐應攜手因應威權軸線

川習會未談台灣 吳志中：台灣不應成為雙邊會談籌碼

相關新聞

公教年金停砍表決大戰 最快今三讀

攸關公教年金停砍的相關修正案在立法院協商冷凍期滿，且朝野依然沒有共識，國民黨團和民眾黨團都主張年金停砍，以保障退休公務員...

吳志中密訪以色列談「台灣之盾」？外交部不評論

路透引述三位知情人士報導，台灣尋求和以色列在國防領域加強合作之際，台灣外交部政務次長吳志中近日曾對以色列進行未公開的訪問。

和谷立言立場一致…顧立雄：以實力嚇阻 才能真正和平

在野黨本周再度未將一點二五兆元國防預算特別條例草案排入院會，美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言呼籲，「和平與對話」必須與「嚇阻」共存。國防部長顧立雄表示，這跟國防部的立場是一致的，以實力帶來嚇阻，以嚇阻帶來和平。

1.25兆元國防預算闖關國會…學者：政府仰賴谷立言 易被人民瞧不起

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言接受媒體專訪，呼籲立法院審議一點二五兆元的國防特別預算及條例。曾任國民黨駐美代表的淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正說，身為美國駐台代表，谷立言有使命必達的壓力；但是，在特別預算審查前和審查中，我政府應主動向立委詳盡簡報來爭取支持，若還要靠谷立言來「回答任何問題」，很容易被台灣人民瞧不起。

美眾院通過國防授權法 撥10億美元挺台灣安全

美國聯邦眾議院十日以壓倒性多數票通過預算規模逾九千億美元（約台幣卅一點五兆元）的二○二六年度國防授權法案，接下來將送往參議院投票，趕在年底期限前過關。法案中撥款十億美元資助「台灣安全合作倡議」，支持美軍持續為台灣進行訓練、部署無人機等防務合作，但原本參院建議邀請台灣參加環太軍演部分未列入。

農退儲金 農民負擔降至4成…政府支出多6億

為提升農民退休儲金覆蓋率，行政院會昨天通過，調整農民與主管機關每月提繳金額的比率，將農民負擔比率由現行五成降為四成；根據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。