1.25兆元國防預算闖關國會…學者：政府仰賴谷立言 易被人民瞧不起

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
關於1.25兆元國防特別預算，AIT處長谷立言10日表示，願回答立法院任何問題。 圖／聯合報系資料照片
關於1.25兆元國防特別預算，AIT處長谷立言10日表示，願回答立法院任何問題。 圖／聯合報系資料照片

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言接受媒體專訪，呼籲立法院審議一點二五兆元的國防特別預算及條例。曾任國民黨駐美代表的淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正說，身為美國駐台代表，谷立言有使命必達的壓力；但是，在特別預算審查前和審查中，我政府應主動向立委詳盡簡報來爭取支持，若還要靠谷立言來「回答任何問題」，很容易被台灣人民瞧不起。

ＡＩＴ與台灣朝野政黨互動時，均關注其對國防特別預算的立場；賴清德總統10日上午呼籲立法院讓國防特別預算條例能交付委員會審查，別再封殺；同日晚間，谷立言透過專訪發聲，樂觀看待並期待能在立法院審查相關預算時，回答國會的各項問題，相信台灣社會與政治領袖能凝聚共識，提高台灣在國防的投資。

黃介正表示，推動國防預算的提案，應該是說服後獲得支持，而不是強迫推銷；討論國防預算應該是通盤磋商，而非情緒勒索。

黃介正說，特別預算的審查前和審查中，行政部門應向國會朝野立委詳盡簡報，爭取支持；若民進黨政府還要仰賴代表美國的谷立言「回答任何問題」，很容易被台灣人民瞧不起。

一名退休的資深外交官員也說，谷立言作為資深職業外交官，自然深諳「不介入他國事務」最高指導原則，最多是私下傳達美方高層訊息和細節，不宜以接受專訪公開宣達。他說，在國際外交實務來說，做法欠妥；這麼做也可能招致駐在國往來對象的不滿，不可不慎。

1.25兆元國防預算闖關國會…學者：政府仰賴谷立言 易被人民瞧不起

