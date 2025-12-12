和谷立言立場一致…顧立雄：以實力嚇阻 才能真正和平

在野黨本周再度未將一點二五兆元國防預算特別條例草案排入院會，美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言呼籲，「和平與對話」必須與「嚇阻」共存。國防部長顧立雄表示，這跟國防部的立場是一致的，以實力帶來嚇阻，以嚇阻帶來和平。

另外，紐約時報揭露五角大廈機密文件「優勢簡報」指出，解放軍已有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣前，就將那些武器摧毀。顧立雄昨表示，印太和平穩定是美國核心利益，美國一定要確保以實力來達成嚇阻，以嚇阻來達成印太地區和平，這是美國重大利益；美國也希望與各區域國家，特別是第一島鏈國家，一起達成有效嚇阻。

谷立言提到，期待能在立院審查相關預算時，回答國會的各項問題。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱昨表示，民主國家各政黨對於國家政策可有不同看法，但對國家共同的外來侵略和武力威脅時，應團結一致；美國對於各民主同盟的國家，都願意盡最大的努力，提供必要防衛自身的武器，美國也非常重視台灣軍購。

顧立雄說，以實力帶來嚇阻，以嚇阻帶來和平，這也就是國防部提出一點二五兆元預算的原因，增強防衛實力，有此實力，跟包含美國在內的其他印太區域夥伴共同產生集體嚇阻，才能真正帶來和平。

至於部分人士呼籲，先進武器在台灣生產，才能確保武器交貨時程不會落空。顧立雄表示，國防部會務實精進推動相關的國防自主能力，不管是透過技術移轉、共同研發或共同生產，都是應該努力的方向。