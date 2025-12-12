快訊

解財劃法僵局 總統今便當會整合黨內

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

朝野在國會不斷交鋒，執政黨內對財劃法要不要執行、如何化解僵局等議題，看法也相當分歧，行政院長卓榮泰昨罕見缺席行政院會，黨內耳語不斷，解讀「卓揆壓不住了」。身兼民進黨主席的賴清德總統今天將親自出手，邀請所有黨籍立委中午在中央黨部舉行便當會議，以整合黨內意見與政策路線分歧。

黨內人士指出，賴總統近期頻出手整頓黨內事務，前天才邀請黨內各派系要角開會，賴總統在會中重申，農曆年前完成縣市長提名的目標不變（包括艱困選區台北市和桃園市），也表達了「從現在到明年底九合一投票日，盡量要多拚民生議題，降低政治衝突氛圍」的看法。

黨內人士表示，緊盯選務進度之餘，有感於近期行政院在在野黨無理且多數暴力衝撞下，已略顯疲態，賴總統今天將出手，焦點會擺在整合黨內意見，財劃法、國籍法、軍警加薪法案、年改案、明年度總預算案尚未付委等，預料都會在討論範圍內。

民進黨立院人士表示，民進黨立法院黨團自大罷免失利後，走的是較溫和的路線，強調講道理、訴諸民意；然而，部分黨內高層卻對此頗有微詞，認為民進黨團根本成了「小白兔」，面對爭議法案，連冗長發言都不做，表決完喊喊口號，表決輸了就「草草下課」，如此也不會得到民眾認同。

該人士指出，政院也相當清楚，民進黨團內出現意見分歧的情況，但政院自己面對在野黨的壓力已相當大，無法再強力整合黨內意見，賴總統這回親自出手，頗有「換閣揆日子不遠了」的政治訊號。

相關新聞

親自出手！賴清德昨邀派系會商 明擴大邀綠委便當會整合政策歧見

近期朝野在國會不斷交鋒，執政黨內對財劃法要不要執行、如何化解僵局等議題看法也相當分歧，行政院長卓榮泰今天罕見缺席行政院會...

5.9億炸藥標案 挨批超思翻版

國防部近期招標五點九億元「ＲＤＸ海掃更」炸藥標案，由位於台南的福麥國際室內裝修公司得標；國民黨立委馬文君昨天指出，標案還...

公教年金停砍表決大戰 最快今三讀

攸關公教年金停砍的相關修正案在立法院協商冷凍期滿，且朝野依然沒有共識，國民黨團和民眾黨團都主張年金停砍，以保障退休公務員...

農退儲金 農民負擔降至4成…政府支出多6億

為提升農民退休儲金覆蓋率，行政院會昨天通過，調整農民與主管機關每月提繳金額的比率，將農民負擔比率由現行五成降為四成；根據...

新聞眼／經濟亮眼？稅收短徵還舉債…財政韌性大挑戰

財政部昨公布前十一月全國總稅收三兆五八一三億元，與全年預算目標差距尚有二二○六億元，預期將是近五年來首見短徵。稅收短徵或...

解財劃法僵局 總統今便當會整合黨內

朝野在國會不斷交鋒，執政黨內對財劃法要不要執行、如何化解僵局等議題，看法也相當分歧，行政院長卓榮泰昨罕見缺席行政院會，黨...

